Comunicazione. True Relazioni Pubbliche compie 20 anni

A vent’anni dalla nascita del brand True Relazioni Pubbliche www.true-rp.it , la boutique di comunicazione strategica di Carlo Prato è stata scelta da Legacoop Nazionale per un lavoro tailor made sulla reputazione del proprio Presidente Simone Gamberini e della cooperativa, nei confronti dei Media Nazionali.

Inoltre, per il decimo anno consecutivo, il Gruppo Granarolo e il suo Presidente Gianpiero Calzolari hanno rinnovato la fiducia a True per la gestione delle attività di PR e Media Relations.

“Nell’ultimo ventennio - dichiara Carlo Prato - lo scenario dei media ha subito una trasformazione radicale, con la conseguente necessità da parte dei comunicatori di adattarsi nella maniera più efficace alle aspettative delle aziende e dei suoi vertici. La digitalizzazione, l’ascesa dei social media, la crisi della carta stampata hanno generato un sovraccarico informativo, dove ottenere visibilità in un contesto in cui tutti comunicano è sempre più difficile. Il dilagare delle Fake news e della disinformazione ha portato a una sempre maggiore necessità, da parte delle aziende e del mercato, di trasparenza e autorevolezza nelle comunicazioni”.

“Nonostante il contesto dominato dalla digitalizzazione - conclude Prato - dove Internet ha cambiato profondamente il modo in cui le notizie vengono fruite, nonostante la crisi della carta stampata, il declino della tv generalista e l’espansione dello streaming, tuttavia una consistente parte degli imprenditori e dei manager richiede ancora di più un lavoro tailor made di qualità sulla propria immagine e reputazione. Puntando a una maggior visibilità e autorevolezza sui principali media nazionali in uno scenario dominato dalle fake news. True ha sempre fatto degli incontri one to one tra CEO delle aziende e direttori/vice direttori dei Media nazionali l’elemento distintivo della propria consulenza. Incontri che, alla luce dei contenuti, generano interviste di ampio respiro, sul format ‘domande-risposte’, articoli monografici spontanei, virgolettati, commenti o open-editorials”

Il lavoro di Media Affairs con il vertice di Granarolo da 10 anni a questa parte ha l’obiettivo di valorizzare la reputazione e l’autorevolezza della più importante filiera del latte italiana, con 1,7 miliardi di fatturato, protagonista assoluta dell’agroalimentare, con un supporto sartoriale alla figura del Presidente Gianpiero Calzolari e del Direttore Generale Filippo Marchi. Una strategia di posizionamento che ha generato negli anni un livello di copertura pressochè totale, con articoli, interviste monografiche al Presidente, interventi autorevoli su tutti i principali Media&broadcast generalisti ed economici italiani ed esteri.

L’approccio tailor made con il vertice è lo stesso che caratterizza la rinnovata collaborazione con Atlante, guidata dalla CEO Natasha Linhart e con sede Casalecchio di Reno (Bologna), azienda che conta su oltre 100 dipendenti e nel 2024 ha realizzato un fatturato pari a 268 milioni di euro.

Atlante è un’azienda italiana che opera nel settore della grande distribuzione alimentare come partner strategico a cui si affidano le principali catene italiane per la selezione, importazione e distribuzione di prodotti alimentari da tutto il mondo e che è attiva anche nell’export delle migliori specialità del made in Italy all’estero, in particolare nel Regno Unito, per la catena Sainsbury’s, in Svizzera per Migros, negli Stati Uniti per Kroger, Shoprite in Sudafrica, costco e yamaya in Giappone, Marchè Tau in Canada.

Al vertice di Fratelli Polli Spa, storica azienda italiana nel settore delle conserve vegetali con oltre 150 anni di tradizione, Manuela Polli in qualità di Presidente, ha affidato la gestione della propria immagine sui Media a True Relazioni Pubbliche srl tramite Itineris S.p.A., agenzia creativa con sedi a Verona e Londra che si è aggiudicata la gara per la gestione della comunicazione digitale, social, web, PR e Ufficio Stampa

Curti, società italiana controllata da Euricom - una delle principali multinazionali mondiali del riso, guidata dall’imprenditore Bruno Sempio - ha altresì rinnovato la fiducia a True Relazioni Pubbliche per l’ottavo anno consecutivo per un lavoro di consulenza corporate istituzionale sulla stampa economico finanziaria e generalista.

Elemento distintivo di True Relazioni Pubbliche è l’approccio strategico che fa leva su un know how di 35 anni nella gestione dei rapporti con Media e Stakeholder. Carlo Prato, founder della società, ha alle spalle un’esperienza manageriale di lungo corso ai vertici di multinazionali quali Ansaldo-Finmeccanica, Italtel-Telecom Italia, Siemens, RCS dove ha lavorato a fianco di Vittorio Colao, maturando una profonda conoscenza del linguaggio e delle dinamiche aziendali. A far parte della nuova struttura, Maria Letizia Tega oltre a Isabella Rhode già Associated Partner; nel team, composto anche da consulenti di grande esperienza come Max Galli (creative and strategic advisor), Giuseppe Volpe (Public Affairs), entra anche Alessandro Invernici nel ruolo di Institutional and Media Relation.