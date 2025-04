Noberasco valorizza le eccellenze liguri

I dazi, le aspettative di Tuttofood, il valore delle eccellenze italiane e liguri in particolare. Gabriele Noberasco, presidente dell'omonima azienda ligure, è ottimista e realista allo stesso tempo. L'occasione per incontrarlo è un evento milanese nello storico flagship store di Noberasco, a due passi dal Duomo, dove è stata presentata la nuova linea di prodotti pasquali "Zena te verugio ben" ispirata alla Lanterna simbolo di Genova. Un'occasione per scoprire l'eccellenza dei prodotti col coinvolgimento di aziende partner di Noberasco: come Casa Fiorini, il pastificio artigianale di Varazze; Amaro Camatti, lo storica azienda di liquori con oltre 100 anni di storia; l'acqua Minerale Calizzano Fonti Bauda; Caffè Giovannacci; e, dulcis in fundo, la pasticceria Sacripante Preti.

C'è ansia per i dazi? "Più che altro siamo preoccupati per quello che potrebbe essere la risposta dell'Europa sui dazi", spiega Noberasco. "Sul mercato Usa noi siamo per lo più acquirenti di materia prima, non siamo esportatori. Noi importiamo innanzitutto mandorle, commodity importante per tutte le produzioni dolciarie e non solo. A seguire altri due altri prodotti come noci e prugne. Se l'Europa rispondesse con dazi su questi prodotti potremmo trovarci a dover subire degli aumenti che potrebbero incidere sulla competitività".

Sulla possibilità di approvvigionarsi su altri mercati Noberasco è realista. “Già da tempo abbiamo valutato delle alternative su mercati diversi per gli approvvigionamenti e su quasi tutto ci siamo creati delle opportunità che ci consentono di avere buona copertura per gli acquisti”.

Intanto si guarda con ottimismo alla prossima edizione di Tuttofood, nella nuova versione unitaria con Cibus, dove Noberasco sarà protagonista negli spazi del consorzio dell'Italia del Gusto.

"Sono sempre stato un fautore della spinta verso la Fiera di Milano e sono felice della sinergia con Fiere di Parma e Cibus che daranno vita dal 5 al 8 maggio 2025 ad un primo TuttoFood “targato Fiere di Parma”. Milano ha un valore aggiunto in termini qualitativi per quanto riguarda l'hospitality indubbiamente di grandissima potenzialità. Vedremo, ma penso che il visitatore che si recherà a Tuttofood e anche le aziende espositrici riscontreranno una serie di elementi in grado di creare un valore aggiunto importante”.