UK. Nestlé lancia il KitKat "fiendly" e Stefano Bolognese è nuovo dg di Waters

Pensate che una barretta di cioccolato possa unire una nazione? Lo pensa Nestlé che, in Gran Bretagna, ha lanciato la nuova collaborazione tra KitKat e Blockbuster per riportare in auge il nostalgico negozio degli anni '90, aiutando la nazione a rilassarsi insieme per celebrare il lancio delle nuove barrette di condivisione KitKat. Secondo il comunicato ufficiale della multinazionale, "le barrette da condividere KitKat combinano l'iconico wafer croccante con irresistibili ripieni cremosi per aiutare davvero la nazione a rilassarsi e ad assaporare i momenti di intimità. Perfette come partner per una serata al cinema, da gustare mentre ci si rilassa insieme, queste nuovissime barrette da condividere sono disponibili in tre gusti".

Tutto questo nasce da una scoperta: quella del “phubbing”, una combinazione di “phone” (telefono) e “snubbing” (snobbare): è, di fatto, un (odioso) comportamento che si riferisce all'essere ignorati da qualcuno che è più concentrato sul proprio telefono che sulla conversazione. La brutta abitudine sta facendo preoccupare gli inglesi tanto che l'effetto dannoso degli smartphone sulle relazioni è stato messo a nudo da una ricerca pubblicata oggi da KitKat secondo cui un britannico su dieci ha ammesso di aver chiuso una relazione a causa di questo comportamento. Il dato raddoppia per i giovani di età compresa tra 16 e 24 anni (Gen Z), con il 19% delle persone di questa fascia d'età che hanno rotto con l'altra persona a causa della sua ossessione per il telefono.

Lo studio del brand di Nestlé segna l'apertura del nuovo Pop-Up KitKat x Blockbuster nel quartiere londinese di Soho, solo per un periodo limitato. Dal 9 al 12 aprile 2025, i visitatori potranno entrare nel pop-up, curiosare tra i nostalgici scaffali di Blockbuster e richiedere un codice gratuito per lo streaming di film e una barretta di KitKat per godersi una vera “pausa” a casa.

La ricerca ha rilevato che quasi tre quarti dei britannici (73%) sono infastiditi da amici e familiari distratti dai telefoni durante il tempo condiviso, con la visione della TV, il tempo di qualità in coppia o in famiglia e il momento del pasto come occasioni più comuni di phubbing. Questo nonostante un terzo degli intervistati ammetta di passare troppo tempo al telefono quando è con i propri cari, il che suggerisce che molti riconoscono il proprio uso eccessivo. Più di un terzo prova sentimenti di “disagio e ansia” quando il telefono non è a portata di mano, evidenziando una crescente dipendenza.

Il fascino del piccolo schermo ha anche un impatto sul godimento del grande schermo da parte dei britannici, con quasi la metà (45%) che confessa di usare la TV come rumore di fondo mentre scorre. Tra coloro che utilizzano il televisore per la visione tradizionale, quasi un quarto (24%) ammette di aver perso la fine di un programma o di un film perché distratto dal telefono. Un altro 36% non riesce nemmeno a ricordare l'ultima volta che si è seduto a casa per vedere un film senza usare il telefono. L'incapacità di rilassarsi è avvertita da più di un terzo (34%) degli utenti di smartphone, che ritengono che il loro dispositivo impedisca loro spesso di rilassarsi completamente.

Manager italiano per Nestlé waters UK

In contemporanea, sempre in Gran Bretagna, la business unit Nestlé Waters UK ha nominato Stefano Bolognese direttore generale di Nestlé Waters and Premium Beverages UK che comprende marchi come Princes Gate, Buxton, Nestlé Pure Life, S. Pellegrino e Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks. Bolognese succede a Grant McKenzie, nominato responsabile per il Nord Europa di Nestlé Waters & Premium Beverages. Nel suo nuovo ruolo, Bolognese supervisionerà il settore ed entrerà inoltre a far parte del team di leadership di Nestlé UK & Ireland.

Bolognese, entrato in Nestlé nel 2000, ha maturato un'esperienza nelle vendite, nel marketing e nello sviluppo del business nelle categorie delle acque e degli alimenti in Italia. Recentemente ha guidato la business unit internazionale di Sanpellegrino, contribuendo all'espansione dei portafogli di Acqua Panna, S. Pellegrino e Sanpellegrino Bevande a livello globale.

“Sono onorato di assumere il ruolo di amministratore delegato di Nestlé Waters and Premium Beverages UK in un momento così entusiasmante per l'azienda -spiega Bolognese-. La mia attenzione si concentrerà sulla valorizzazione dei marchi davvero notevoli che abbiamo qui, tra cui Buxton e Princes Gate. Mi rendo conto di entrare a far parte di un team fantastico e cercherò di creare un ambiente in cui possano eccellere ulteriormente e continuare il grande lavoro che stanno già facendo, come l'ultimo innovativo progetto di cattura dell'acqua nel Pembrokeshire”.