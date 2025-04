Mais Ogm: Commissione UE autorizza tre tipologie

A seguito della valutazione scientifica favorevole dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), la Commissione Europea ha autorizzato tre tipi di mais geneticamente modificato per alimenti e mangimi, sicuri quanto i loro equivalenti convenzionali. "Questi mais sono stati sottoposti a una procedura di valutazione completa e rigorosa, che garantisce un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente", si legge in una nota ufficiale. Le decisioni della Commissione consentono l'importazione di questi mais geneticamente modificato solo per l'uso in alimenti e mangimi, ma non per la coltivazione nell'UE.

Le autorizzazioni hanno una validità di dieci anni e qualsiasi prodotto derivato da questi mais geneticamente modificato sarà soggetto alle rigide norme dell'UE in materia di etichettatura e tracciabilità. La Commissione aveva l'obbligo giuridico di decidere in merito a queste autorizzazioni, in quanto gli Stati membri non avevano raggiunto una maggioranza qualificata né a favore né contro l'autorizzazione.