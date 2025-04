Controdazi, l'Ue li sospende per 90 giorni

L’Ue ha deciso oggi di sospendere per 90 giorni i controdazi agli Usa decisi ieri, mercoledì 9 aprile. Lo ha annunciato sul social X la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen dopo che il presidente Donald Trump aveva deciso ieri di stoppare per 90 giorni i suoi dazi reciproci (vedi EFA News). "Abbiamo preso nota dell’annuncio del presidente Trump. Vogliamo dare una possibilità ai negoziati -ha scritto la von der Leyen-. In attesa di finalizzare l’adozione delle contromisure dell’Ue, che hanno ottenuto un forte sostegno dai nostri Stati membri, le sospenderemo per 90 giorni. Se i negoziati non saranno soddisfacenti, le nostre contromisure entreranno in vigore -aggiunge . I lavori preparatori per ulteriori contromisure continuano. Come ho già detto, tutte le opzioni rimangono sul tavolo".

Ieri, i rappresentanti dei governi, riuniti nel Comitato Barriere Commerciali, hanno approvato i quattro allegati contenenti i beni americani oggetto di tariffe: solo l’Ungheria ha votato no. Il primo pacchetto di contromisure, quello in risposta alle tariffe americane su acciaio e alluminio, vale 4 miliardi di Euro e doveva essere riscosso da martedì prossimo: dal 16 maggio, invece, scattavano i controdazi per i prodotti del secondo e del terzo allegato, più corposo visto che vale 13,5 miliardi, mentre l’ultima tranche da 3,5 miliardi su mandorle e semi di soia doveva essere riscossa dall’1 dicembre. Il totale fa 21 miliardi di Euro.

I controdazi approvati ieri da Bruxelles erano al 25% (al 10% in alcuni casi limitati) per rispondere alle tariffe americane al 25% su acciaio e alluminio. Qualche ora dopo che è arrivata la decisione dell'Ue il presidente Trump ha deciso di sospendere i dazi reciproci per tutti (Cina a parte), che però restano in vigore in versione ridotta, al 10%, comunque la metà del precedente 20% valido per l’Ue. Anche le tariffe su acciaio e alluminio sono ancora in piedi (insieme a quelle sull’auto al 25%), ma nonostante tutto la Commissione ha deciso di sospendere i suoi controdazi per favorire le trattative con Trump.