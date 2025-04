Remy Cointreau, si dimette il ceo Eric Vallat

Dopo oltre cinque anni alla guida del gruppo Remy Cointreau, il ceo Eric Vallat ha deciso di lasciare la barra del comando per dedicarsi a un nuovo progetto professionale. Il consiglio di amministrazione ha preso atto delle dimissioni che avranno decorrenza da questa estate. Vallat ha assunto l'incarico nel 2019 raccogliendo il testimone da Valérie Chapoulaud-Floquet: in precedenza è stato amministratore delegato di House of Rémy Martin e presidente di Mount Gay Rum (leggi notizia EFA News).

La notizia è stata divulgata dcon un comunicato in cui "il consiglio di amministrazione di Rémy Cointreau, presieduto da Marie-Amélie de Leusse, annuncia di aver preso atto delle dimissioni di Eric Vallat dalla carica di amministratore delegato, a partire da quest'estate. È già in corso un processo di selezione per nominare, il prima possibile, la persona che gli succederà e che continuerà, con una nuova prospettiva, la strategia orientata al valore del Gruppo, basandosi sulle solide fondamenta stabilite nel corso degli anni".

Secondo la nota ufficiale, Marie-Amélie de Leusse, presidente del consiglio di amministrazione, supervisionerà il periodo di transizione, garantendo la continuità delle operazioni del Gruppo e la corretta attuazione della direzione strategica.

"A nome del consiglio di amministrazione, vorrei esprimere la nostra sincera gratitudine a Eric Vallat per il suo impegno, la sua leadership e la sua visione strategica. Negli ultimi cinque anni, segnati da covid, da un periodo di crescita eccezionale e, più recentemente, da un contesto economico e geopolitico volatile, Vallat ha mantenuto con successo la rotta di una strategia a lungo termine orientata al valore. Sotto la sua guida, il gruppo ha implementato una strategia di portafoglio che ci ha permesso di guadagnare quote di mercato per la nostra divisione liquori e distillati, di sviluppare un piano digitale efficiente ed efficace e di rafforzare la transizione verso uno sviluppo sostenibile. Gli auguriamo ogni successo per le sue iniziative future”.



A sua volta, il ceo dimissionario Eric Vallat ha dichiarato: “È con immensa gratitudine e profonda emozione che rifletto sul mio percorso in Rémy Cointreau. Lascio il gruppo con la sensazione di averne rafforzato le fondamenta e sono convinto che il mio futuro successore potrà contare su marchi forti per preparare la ripresa e dare nuovo slancio alla nostra strategia di valore. Il mio impegno rimarrà totale fino alla data della mia partenza ufficiale per garantire una transizione di successo. Desidero ringraziare calorosamente tutti i dipendenti con cui ho avuto il piacere di lavorare negli ultimi cinque entusiasmanti anni, il consiglio di amministrazione a cui devo molto e il comitato esecutivo che mi ha sostenuto durante tutto il mio mandato”.

Secondo gli ultimi dati disponibili, nei primi nove mesi del 2024-25, Rémy Cointreau ha registrato vendite per 787,8 milioni di Euro, in calo del 17,8% su base organica. Su base annua, il calo è stato del -17,7%: una performance complessiva che include un calo organico del -21,5% nel terzo trimestre del 2024-25, o del -20,6% su base reported. Nel terzo trimestre dell'esercizio, le Americhe hanno registrato una "forte contrazione delle vendite, a causa del destoccaggio e dell'elevata base di confronto, poiché la maggior parte delle spedizioni per la seconda metà del 2023-24 è stata concentrata nel terzo trimestre". Anche le vendite in Apac sono diminuite, a causa delle condizioni di mercato più difficili in Cina. Tuttavia, il Sud-Est asiatico ha registrato una ripresa, sostenuta dalla forte crescita del segmento Liquori e distillati. Infine, l'area Emea "ha subito un leggero calo, ma ha registrato un notevole miglioramento sequenziale rispetto al secondo trimestre, grazie all'andamento positivo del segmento Liquori e alcolici".