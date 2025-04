KitKat: premiato da Kantar per la campagna "Break Better"

Il marchio KitKat di Nestlé si è classificato al secondo posto ai Kantar Creative Effectiveness Awards 2025 per la categoria TV. Selezionati sulla base di ricerche di mercato, i premi celebrano gli annunci pubblicitari più creativi ed efficaci dell'anno precedente tra le migliaia testate a livello globale da Kantar, società internazionale di ricerche di mercato. Con questo premio, la campagna "Break Better" di KitKat è riconosciuta come un esempio di efficacia creativa di livello mondiale. Gli esperti Kantar hanno elogiato la campagna per il suo abile uso dell'umorismo e per la narrazione avvincente che ne veicola il messaggio.

Basata sull'iconico slogan decennale "Have a Break, Have a KitKat", la nuova campagna si basa sulla percezione globale del consumatore: viviamo in un mondo che richiede la nostra costante attenzione e quanto sia difficile staccare la spina e concedersi una vera pausa.

Nello spot, adattato per diversi paesi in tutto il mondo, un lavoratore dipendente viene bombardato da email, messaggi e videochiamate, a dimostrazione di quanto il ritmo frenetico del lavoro possa essere soffocante. Tuttavia, aprendo un KitKat, egli può finalmente staccare la spina e godersi una vera pausa, senza interruzioni. I video presentano celebrità locali e il celebre brano "I want to break-free" dei Queen.

"Questo è un grande riconoscimento per la prima campagna veramente globale di KitKat e una conferma che il nostro nuovo approccio creativo funziona", ha dichiarato Corinne Gabler, responsabile Dolciumi di Nestlé. "Mette in mostra la potenza e la creatività di KitKat, dimostrando la nostra capacità di coinvolgere ulteriormente i consumatori e di proseguire l'espansione del marchio a livello mondiale".

La campagna pubblicitaria è stata trasmessa in TV, video on demand, out-of-home, social media e nei negozi di 60 paesi in tutto il mondo. Anche la collaborazione con creativi e influencer, che hanno mostrato come le interruzioni possano presentarsi nelle loro vite, è stata fondamentale per entrare in contatto con i consumatori.

Nell'ambito del piano di crescita di Nestlé, l'azienda sta espandendo i suoi marchi più grandi e redditizi e incrementando la pubblicità e il marketing di tali marchi del 9% delle vendite entro la fine del 2025. La campagna "Break Better" di KitKat rientra in questo piano. La prima campagna globale del marchio è di proprietà congiunta dei team centrali e locali di Nestlé, al fine di sfruttare al meglio le best practice e distribuire in modo efficiente risorse digitali di alta qualità su larga scala, consentendo al contempo l'adattamento e l'amplificazione a livello locale.