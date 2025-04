"Via dei sapori": ricco calendario di eventi per il 25° anniversario

La ricchezza e la varietà del patrimonio enogastronomico sono il primo motivo di visita per i turisti che scelgono di trascorrere le proprie vacanze in Friuli Venezia Giulia. Lo attestano le rilevazioni di Demoskopika circa le intenzioni di viaggio degli italiani: questa regione è conosciuta a livello internazionale per le proprie eccellenze culinarie e vitivinicole. Il merito è anche della Via dei sapori, una felice intuizione che in 25 anni ha permesso di far conoscere e promuovere i prodotti, gli chef e le località del Friuli Venezia Giulia.

È la sintesi del pensiero espresso oggi a Udine dall'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, che ha partecipato alla conferenza stampa in cui il consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei sapori ha presentato il calendario di eventi in programma quest'anno per celebrare il 25° anniversario di fondazione. Tra le autorità presenti, oltre al rappresentante dell'Esecutivo del Friuli Venezia Giulia, anche il vicesindaco di Udine, il presidente del Consorzio Via dei sapori e il presidente della Camera di commercio Pordenone-Udine che ha ospitato l'incontro.

Era il 12 settembre 2000 quando il ristoratore Aldo Morassutti organizzò, assieme a una decina di colleghi, la prima riunione in cui si gettarono le basi per promuovere e valorizzare la gastronomia locale. Una sinergia tra pubblico e privato che ha contribuito negli anni a collocare la ristorazione di qualità nel sistema di promozione del turismo regionale, attraverso l'organizzazione di 185 eventi in 83 località di tutto il mondo, con oltre 2mila ricette create, 35mila bottiglie stappate e un milione di assaggi serviti.

Oggi il Consorzio Via dei sapori conta 72 soci tra ristoranti, vignaioli, distillatori, artigiani del gusto e partner tecnici e si avvale della collaborazione con PromoturismoFVG e la Camera di Commercio Pordenone-Udine. Il punto di forza di questa iniziativa, secondo l'assessore, risiede nell'aver riconosciuto l'importante nesso che lega turismo ed enogastronomia, mettendo a sistema i professionisti della ristorazione in regione e puntando su eventi votati alla qualità. Una scelta lungimirante, le cui ricadute positive per il territorio sono evidenti. Il ricco programma di iniziative per il 25° anniversario non fa altro che confermare la professionalità e la qualità del Consorzio, a cui va riconosciuto un plauso per il lavoro svolto in questi anni per la valorizzazione della nostra regione.

Il calendario si aprirà il 17 giugno al castello di Spessa di Capriva del Friuli, con una ormai tradizionale cena spettacolo che vedrà i 25 chef cucinare in contemporanea davanti al pubblico un menù primaverile, affiancati dai vignaioli e dai produttori, per raccontare la propria terra attraverso cibi e vini. L'8 luglio, al Castello di Udine, ciascun ristorante presenterà il proprio piatto iconico - passato intatto fra tempi e mode - che lo rappresenta al meglio. Il 29 luglio sarà di scena una nuova cena spettacolo sulla spiaggia di Grado, mentre il 15 settembre si terrà l'evento conclusivo nelle sale della Fondazione Friuli di Udine.