“Quando è vita, è Yoga”: al via nuova campagna radio e TV

“Quando è vita, è Yoga”. È questo lo slogan del nuovo spot di Yoga in onda a partire dal 13 aprile, sulle principali emittenti televisive e radiofoniche italiane. Il marchio storico dei succhi di frutta italiani, dal 1946 sinonimo di gusto e qualità, torna in comunicazione per celebrare il sapore autentico e la tradizione della migliore frutta che accompagna le persone in ogni momento della giornata.

Ed è proprio questo il filo conduttore dello spot che racconta come i succhi Yoga caratterizzino le situazioni più disparate per target diversi di consumatori: dalla colazione in casa di una famiglia allo spuntino al bar, dal ritrovo tra amici al gioco e ai divertimenti di due ragazzi. Il tutto all’insegna di valori quali vitalità, freschezza e gioia che la marca fa propri in questo spot trasmettendo una carica di energia positiva e un messaggio di benessere integrale della persona.

“Questo spot declina i valori di Yoga in un’ottica contemporanea ed enfatizza la connessione tra la marca e il consumatore in ogni momento della giornata”, dichiara Federico Cappi, direttore Marketing Retail di Conserve Italia, il gruppo cooperativo che detiene il marchio. “Yoga è ‘Molto più che buono’ come recita il payoff del brand", spiega Cappi, "è anche un’eccellenza che da 80 anni entra nella quotidianità delle persone apportando una carica di energia positiva, vitalità e benessere. Per questo lo spot è incentrato sulla narrazione di varie situazioni di vita quotidiana per spiegare come ‘Quando è vita, è Yoga’, proprio perché la marca è presente in tutti i momenti della giornata con la sua carica di vitalità e benessere”.

La nuova campagna pubblicitaria, che include il nuovo spot, declinato nei formati da 15 e 30 secondi sia in Tv che in radio, e le attività digitali, resterà attiva fino a fine maggio e tornerà a settembre, in concomitanza con il rientro a scuola. “Con questa campagna", conclude Cappi, "Yoga riafferma il proprio ruolo di marca di riferimento per i succhi di frutta nella Gdo e nei bar italiani, grazie a una gamma di prodotti che spazia dai brik monodose, ai formati famiglia, alle iconiche bottiglie in vetro verde, così da caratterizzare diversi momenti di consumo nel corso della giornata”.

Guarda il video della campagna Yoga: