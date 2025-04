Blatte a Roma, chiusi due locali

Blatte, escrementi di topo, grasso alle pareti, intonaco distaccato e sporcizia sugli utensili utilizzati per cucinare. Si è trovata davanti questo sfacelo la Polizia Locale di Roma Capitale durante una perquisizione in due tavole calde nel XIV municipio di Roma nelle zone di Balduina e Torrevecchia. Le indagini sono state svolte da pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale, in collaborazione con gli operatori del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione) della Asl Roma 1. Ovviamente le due attività commerciali, trovate in condizioni igieniche a dir poco drammatiche, sono state chiuse: i proprietari dovranno pagare una sanzione molto alta, visto che si parla di 7 mila Euro di multa per la tavola calda di Torrevecchia e di 9 mila Euro per quella della Balduina. I due esercizi commerciali non potranno riaprire fino a che non avranno regolarizzato la loro posizione e sanificato i locali.

Nella tavola calda di Torrevecchia, gli agenti della Polizia Locale hanno riscontrato "pessime condizioni delle attrezzature e dei piani di lavoro, pareti e soffitti con segni di ingiallimento, percolamento di grasso e distaccamento dell’intonaco, presenza di blatte morte ed escrementi di roditori. Anche i dispositivi refrigeranti, compreso un pozzetto congelatore, sono stati trovati in pessimo stato di manutenzione, con parti arrugginite e divelte, guarnizioni lesionate e sporche". Il titolare del locale è stato multato (7 mila Euro, come dicevamo) e l'attività è stata chiusa. Alla Balduina è stato perquisito il bar tavola calda trovato pieno di blatte e in condizioni igieniche giudicate "inaccettabili". Anche qui multa salatissima (9 mila Euro) e attività chiusa fino a che la situazione igienica non sarà ripristinata.