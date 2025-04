Beko: ridotti gli esuberi, oggi firma dell'accordo al Mimit

È fissato per oggi lunedì 14 aprile al Mimit con il ministro Adolfo Urso l'appuntamento per la firma ufficiale alla ratifica dell'accordo quadro tra sindacati e azienda circa gli esuberi e la prosecuzione dell'attività alla Beko. "Si tratta -sottolinea la nota ufgiciale di Fim, Fiom, Uilm e Uglm- di un accordo sofferto, ma necessario, per scongiurare i licenziamenti e dare tutela ai lavoratori colpiti dalla decisione della multinazionale. Chiederemo la garanzia istituzionale per la piena realizzazione del processo di reindustrializzazione e più in generale per il rispetto delle tutele pattuite,. Auspichiamo che continui il sostegno avuto dai Sindaci e Presidenti di Regione avuto in questi ultimi mes".

La firma avverrà oggi, come detto, ecarriva dopo che nei goorni scorsi i lavoratori della Beko hanno dato il via libera all’accordo quadro raggiunto nella notte tra l’8 e il 9 aprile scorsi da azienda e sindacati al Mimit. Alta la partecipazione al voto, a cui ha preso parte il 74% degli aventi diritto: i sì sono stati 2.569, pari all’88% dei voti validi, i no 354, pari al 12% dei voti validi, secondo una nota sindacale di Fiom, Fim, Uilm e Uglm.

Come spiega la nota sindacale, l’accordo raggiunto riduce gli esuberi da oltre 1.900 a circa 937 più i 287 del sito di Siena e prevede che gli esuberi siano gestiti con ammortizzatori sociali conservativi e con uscite incentivate volontarie, secondo il criterio cosiddetto della non opposizione, evitando così i licenziamenti. Rispetto al piano industriale originariamente presentato da Beko, è stata scongiurata la chiusura della fabbrica di Comunanza (AP) si è preservata l’attuale produzione di frigoriferi a Cassinetta (VA) che doveva essere ridimensionata, mentre resta confermata la cessazione della produzione dei congelatori a Siena. Secondo la nota sindacale r stato definito un percorso di reindustrializzazione del sito anche grazie all’impegno del Governo ad acquisire lo stabile attraverso Invitalia d’intesa con il Comune di Siena.