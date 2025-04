Purina Pro Plan - Atp Tour: partnership pluriennale per nutrizione d'alta qualità

Purina Pro Plan, parte del gruppo di Nestlé Purina PetCare Europe, e Atp hanno annunciato oggi una partnership pluriennale che vede Purina Pro Plan come partner ufficiale dell’Atp Tour. Marchio riconosciuto a livello globale per la sua scientificità avanzata nella nutrizione dei pet, Purina Pro Plan offre una gamma di prodotti di alta qualità per cani e gatti, sviluppati da un team dedicato di nutrizionisti e veterinari Purina, per aiutare i pet a condurre una vita attiva, sana e longeva. La collaborazione con Atp mira a ispirare i proprietari di pet a prendersi cura dei propri amici a quattro zampe con la stessa dedizione e passione che gli atleti di alto livello mettono nel loro sport.

La partnership garantirà la visibilità del marchio durante tutto l'anno sui canali social, editoriali e digitali dell'Atp, offrendo a Purina Pro Plan una piattaforma globale per coinvolgere i fan del tennis e i proprietari di pet. All’interno di questa collaborazione, Purina Pro Plan sarà partner ufficiale dei seguenti eventi dell’Atp Tour in Europa: il Barcelona Open Banc Sabadell, gli Swiss Indoors Basel e le Nitto Atp Finals di Torino.

Durante tutta la stagione, Purina Pro Plan coinvolgerà atleti, tifosi e proprietari di pet per mostrare come una nutrizione di alta qualità e un’attenta cura contribuiscano alla salute e al benessere degli animali da compagnia. Questo includerà una presenza nelle fan zone dei tornei, oltre a una serie di attività entusiasmanti ed esperienze interattive.

Questa collaborazione sottolinea l'impegno di Purina Pro Plan nel supportare i numerosi atleti proprietari di pet dell’Atp Tour, offrendo loro consigli degli esperti e una nutrizione super premium, così che possano prendersi cura dei propri pet come gli atleti professionisti fanno con loro stessi.

"Siamo orgogliosi di accogliere un altro partner leader nel proprio settore: i pet fanno parte della famiglia, sia per i nostri fan che per i nostri giocatori", ha dichiarato Daniele Sanò, Chief Business Officer dell’Atp. "La partnership con Purina Pro Plan ci consente di arrivare ai tifosi in un modo innovativo, aiutando al contempo i giocatori a prendersi cura della nutrizione dei loro pet".

Da parte sua, Fabio Degli Esposti, Head of Marketing di Purina Europa, ha affermato: "I benefici derivanti dalla pratica sportiva per la salute e il benessere sono noti a tutti, quindi la collaborazione con l'Atp è una combinazione perfetta per Purina Pro Plan – un marchio dedicato alla nutrizione di alta qualità per aiutare i pet a vivere in salute. Siamo entusiasti di coinvolgere i giocatori e i loro amici a quattro zampe, connettendoci con i fan del tennis in tutto il mondo e ispirandoli a prendersi cura dei propri pet come gli atleti professionisti fanno con loro stessi".