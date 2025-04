Lactalis e Carabinieri contro le truffe ai piu fragili

Lactalis Italia, prima realtà del settore agroalimentare per presenza e capillarità sul territorio italiano con i brand Galbani, Parmalat, Vallelata, Zymil, Ambrosi e Castelli, annuncia una collaborazione con l’Arma dei Carabinieri per contrastare il crescente fenomeno delle truffe alle persone fragili, un problema che colpisce migliaia di persone ogni anno nel nostro Paese. Il progetto si inserisce nel programma DISrACTIVE del Gruppo, un impegno costante a favore delle fragilità sociali, promuovendo la prevenzione, la sicurezza e l'inclusione sociale. L’iniziativa è stata presentata oggi presso il Palazzo Ducale di Parma, sede dell’Arma dei Carabinieri in città, alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Parma, il Colonnello Andrea Pagliaro, di Vittorio Fiore, direttore Comunicazione e sostenibilità di Lactalis Italia, Maurizio Bassani, general manager di Parmalat, Chiara Canedoli, direttrice marketing Parmalat e Wiebke Klaas, direttrice marketing di Galbani.

Grazie alla capillarità della distribuzione di Parmalat e Galbani, la campagna punta a sensibilizzare un pubblico sempre più ampio, veicolando messaggi di prevenzione direttamente sulle confezioni di latte Parmalat e di mozzarella Santa Lucia di Galbani. I consumatori troveranno consigli chiari e semplici per riconoscere ed evitare le truffe più comuni, come la truffa del finto appartenente alle forze dell’ordine, dei finti tecnici di compagnie di fornitura di servizi, della falsificazione dell’identità personale, (spoofing), dello specchietto, sentimentale o del love scam, solo per citarne alcune, fornendo utilissime indicazioni per tutelare sé stessi e i propri cari.

Lactalis ha selezionato i packaging di latte Parmalat e mozzarella Santa Lucia di Galbani per la promozione della campagna con i Carabinieri. Si tratta dei prodotti tra i più consumati in Italia: in particolare, il latte Parmalat parzialmente scremato in brik, bevuto da oltre 5 milioni di persone ogni mattina e la mozzarella Santa Lucia di Galbani, scelta da oltre 10 milioni di consumatori in Italia. Prodotti distribuiti capillarmente in tutta Italia e perfetti per raggiungere in modo trasversale le persone più fragili, inclusa la fascia di popolazione più anziana in tutte le regioni d’Italia. Le confezioni dei prodotti diventano così un veicolo immediato di informazione, portando consigli di sicurezza direttamente nelle case degli italiani. Un gesto quotidiano come acquistare latte o mozzarella si trasforma in un'opportunità concreta per diffondere una cultura della prevenzione e della sicurezza, contribuendo alla protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione.

“Abbiamo unito le nostre forze -dichiarano Maurizio Bassani, general manager di Parmalat e Jose Antonio Lalanda, general manager di Galbani- per contribuire attivamente alla protezione delle persone più vulnerabili, sfruttando la capillarità della nostra distribuzione per diffondere messaggi di prevenzione. Crediamo che le aziende abbiano un ruolo fondamentale nel supportare la comunità e, attraverso questa iniziativa, vogliamo essere un punto di riferimento per la sicurezza dei cittadini. La collaborazione con l’Arma dei Carabinieri ci permette di fornire informazioni affidabili e facilmente accessibili, aiutando concretamente a prevenire le truffe”.

"Questa campagna, parte del programma DISrACTIVE -continua Vittorio Fiore, direttore Comunicazione e sostenibilità di Lactalis Italia- rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno sociale, confermando la volontà di Lactalis di essere non solo un’azienda leader nel settore agroalimentare, ma anche un attore responsabile nel promuovere la cura e l’attenzione alle persone”.

Carabinieri contro le truffe

Significative le parole del Colonnello Andrea Pagliaro sull’argomento: "L’obiettivo della campagna è quello di contrastare l’azione criminale di chi si approfitta del candore dei più deboli (della loro fragilità fisica e non solo). Tali criminali fanno leva sui sentimenti più profondi e viscerali delle persone, usano le tecniche più disparate, dalla "cauzione" alla "perdita di gas". In ogni caso, tuttavia, è possibile individuare degli schemi ricorrenti, ovvero i malviventi cercano di carpire la fiducia della vittima per procurarsi un ingiusto profitto. La miglior forma di contrasto è pertanto quella della prevenzione e la campagna di sensibilizzazione avviata dall’Arma dei Carabinieri, anche grazie al contributo di Lactalis, va proprio in questa direzione in quanto tale progettualità è in grado di raggiungere un numero elevato di cittadini e rappresenta un esempio particolarmente efficace di campagna ad alta diffusione e di sensibilizzazione sul fenomeno”.

L’impegno di Lactalis

La campagna non si limita ai consumatori: Lactalis ha deciso di estendere il proprio impegno anche ai dipendenti del Gruppo, avviando un programma di formazione e sensibilizzazione interna. Attraverso webinar e incontri dedicati, l’azienda vuole fornire strumenti concreti per riconoscere e prevenire le truffe, contribuendo a diffondere una cultura della sicurezza sia in azienda che nella vita quotidiana. Lactalis non si limita a sensibilizzare il pubblico con una campagna sui suoi prodotti, ma promuoverà anche una serie di appuntamenti aperti al pubblico, coinvolgendo stakeholder esterni e stimolando sempre maggiore consapevolezza e attenzione su un tema di forte rilevanza sociale.