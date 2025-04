Macfrut Academy: la rivoluzione tecnologica del pomodoro da industria

Se il pomodoro da industria è oggi una delle filiere simbolo dell'agroalimentare italiano, con oltre 5,3 milioni di tonnellate lavorate all’anno, è merito anche delle tecnologie e delle innovazioni varietali che supportano il progresso del settore. Proprio a queste è dedicata la nuova videolezione della Macfrut Academy, l’innovativa piattaforma digitale rivolta ai professionisti del settore ortofrutticolo, in programma giovedì 17 aprile alle ore 17 (italiane). La puntata è gratuita previa registrazione presso la piattaforma: https://academy.macfrut.com/

Al centro della Academy l’intera catena del valore del pomodoro da industria, dalla ricerca varietale alle tecniche di coltivazione, fino alle più avanzate tecnologie di vivaio, fertirrigazione e raccolta meccanizzata. La filiera del pomodoro sarà protagonista anche nella prossima edizione di Macfrut (6-8 maggio al Rimini Expo Centre) con la terza edizione di Pianeta Rosso (Red Planet), Salone che in un format immersivo propone un percorso dal campo al consumatore finale.

Condotta dal giornalista Maicol Mercuriali, la videolezione di giovedì 17 aprile parte dalla base della filiera, ovvero dal seme. Il miglioramento genetico è fondamentale per affrontare sfide agronomiche e climatiche sempre più complesse. HM.Clause, azienda del breeding del pomodoro, illustrerà come si sviluppano gli ibridi specifici per le esigenze dei diversi areali produttivi italiani e internazionali. Gli aspetti più cruciali riguardano la resistenza a malattie come nematodi, batteriosi, virosi e peronospora, l’adattamento alle condizioni idriche e la capacità di garantire rese elevate con qualità costante dei frutti. Obiettivi che non possono prescindere da una stretta collaborazione con i produttori per verificare in campo le performance attese delle nuove varietà.

La seconda parte della videolezione entra nel vivo delle tecnologie vivaistiche con Idromeccanica Lucchini, azienda italiana da oltre 70 anni specializzata nella progettazione e realizzazione di serre professionali. Semina, germinazione e trapianto sono operazioni delicate che necessitano di un controllo rigoroso di un ampio ventaglio di parametri come luce, umidità e temperatura. Spazio poi alle tecnologie di fertirrigazione e alla raccolta meccanizzata, elementi chiave per una filiera sostenibile ed efficiente. L’innovazione nel campo della fertirrigazione, illustrata sempre da Lucchini, consente infatti un significativo risparmio idrico e un uso mirato dei fertilizzanti grazie all’utilizzo di sensori intelligenti.

Per quanto riguarda la raccolta meccanizzata, la videolezione presenta le ultime innovazioni tecnologiche di Guaresi, azienda specializzata nella progettazione e produzione di macchine raccoglitrici. Nel dettaglio vengono approfonditi i sistemi avanzati che permettono la separazione ottimale del pomodoro dalla pianta, la selezione ottica dei frutti e il monitoraggio digitale della raccolta, il tutto lasciando il campo in condizioni ottimali.

Appuntamento giovedì 17 aprile alle ore 17 con la Macfrut Academy, l’innovativa piattaforma digitale rivolta ai professionisti del settore ortofrutticolo. Un format agile, autorevole e scientifico, che approfondisce le principali tematiche della filiera ortofrutticola in modo da aggiornare i professionisti sulle ultime novità del settore. Le puntate sono disponibili anche in modalità on demand, sempre previa registrazione alla piattaforma.