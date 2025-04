Made in Italy. Consegnati i Premi Leonardo

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, si è tenuta oggi presso Villa Madama a Roma la cerimonia di conferimento del Premio Leonardo, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni, del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, On. Adolfo Urso.

"Le storie che noi abbiamo premiato oggi - ha detto Giorgia Meloni - e quelle che non premieremo oggi ma che fanno parte della eccellenza della storia dell'Italia, sono storie di uomini e di donne che hanno dimostrato soprattutto una cosa: che gli unici limiti davvero reali sono quelli nei quali noi decidiamo di credere, ma se noi non ci facciamo dire dagli altri o anche spesso da noi stessi quali sono i limiti che ci sono stati imposti, se noi decidiamo di provare a superare quei limiti, beh signori può accadere che ci si riesca. Serve costanza, serve disponibilità al sacrificio, serve la capacità di mettersi in discussione, serve non cercare degli alibi. Perché accade che si cerchino anche degli alibi quando le cose non vanno bene. Noi dobbiamo ricordarci che la gran parte di quello che riusciamo a fare nella nostra vita dipende soprattutto da noi. Poi, certo, ci devono essere le istituzioni, ci devono essere le risposte, ci deve essere la politica".

Tra i premiati, due eccellenze dell'alimentare italiano: Ferrero, Lavazza e Acetificio De Nigris.

"In una fase di forte polarizzazione geopolitica ed economica, i Premi Leonardo rappresentano un segnale concreto di attenzione verso il modello produttivo italiano, fondato su innovazione, qualitaà e radici industriali solide", ha dichiarato Sergio Dompè, presidente del Comitato Leonardo, in occasione della consegna dei premi 2025. "E' significativo che Governo, istituzioni e la stessa Presidenza della Repubblica continuino a riconoscere e sostenere il valore del Made in Italy. Servono politiche mirate per rafforzare la competitività del sistema Paese, investendo su innovazione e formazione. Solo così l'Italia potrà affrontare le sfide globali da protagonista", ha aggiunto Dompè.

"Il Premio Leonardo rappresenta da oltre trent'anni la celebrazione delle eccellenze italiane. E' il simbolo di un'Italia produttiva che innova con coraggio, radicata nella tradizione ma con lo sguardo fisso sul futuro. In un contesto globale di incertezza come quello che stiamo vivendo, sostenere la competitivita' del nostro tessuto imprenditoriale deve diventare un imperativo collettivo. Servono decisioni rapide, investimenti mirati e un'Europa che metta davvero l'industria al centro della sua strategia. Le imprese italiane, quando trovano le giuste condizioni, dimostrano di saper vincere nel mondo. Questo e' il patrimonio che dobbiamo difendere e promuovere, perche' difendendo l'industria difendiamo il lavoro, il Paese e la coesione sociale", ha aggiunto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.

"Quando si parla di stile, armonia e tecnologia entra in gioco l'Italia con i suoi prodotti belli e ben fatti che sono l'essenza del Made in Italy", ha dichiarato Matteo Zoppas, presidente di Ice. "Un Dna creativo in grado di far scegliere i nostri prodotti al mondo. Il Premio Leonardo riconosce questo merito, seleziona e premia quegli imprenditori che rappresentano questi valori. Gli imprenditori, il governo e il sistema paese si sono dati degli obiettivi sfidanti per il prossimo futuro ed è solo grazie a questo Dna che l'Italia riuscirà a raggiungerli con un senso di identità, territorialità, innovazione e originalità che non è secondo a nessuno", ha concluso Zoppas.