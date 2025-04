Heineken, primo trimestre aumenta fatturato netto

Primo trimestre 2025 difficile per il colosso della birra Heineken che ha archiviato i tre mesi da gennaio a marzo con un fatturato di 7,784 miliardi di Euro in calo del 4,9% rispetto al primo trimestre 2024. In crescita, invece, il fatturato netto che ha registrato un, seppure modesto, 0,9% con un aumento del 3,3% del fatturato per ettolitro mentre registra un calo organico del 2,1% il volume di birra. Crescita dell'1,8% per il volume di birra premium e del 5,6% per il volume di sola birra a marchio Heineken.

"Nel primo trimestre abbiamo registrato un aumento organico dello 0,9% del fatturato netto -spiega il ceo Dolf van den Brink-. Come previsto, principalmente a causa di fattori legati al calendario, il volume di birra è diminuito del 2,1%. Nonostante la volatilità dei consumi e le tendenze geopolitiche, stiamo registrando risultati in linea con le aspettative. Abbiamo mantenuto una crescita di alta qualità, con un volume di birra premium in crescita dell'1,8% e un volume di Heineken in crescita del 4,6%, superiore alla crescita complessiva. Vietnam, India ed Etiopia hanno registrato una promettente crescita dei volumi, beneficiando delle azioni strategiche intraprese. La forza del nostro portafoglio marchi continua a migliorare, come dimostrato in mercati come Brasile e Cina. Stiamo incrementando i nostri investimenti in marketing e vendite per cogliere ulteriormente le maggiori opportunità. Inoltre, siamo saldamente sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo di risparmio lordo dl 400 milioni di Euro per il 2025".

"Con il passare dell'anno -chiosa il ceo-, ci muoveremo in contesti macroeconomici sempre più mutevoli, che ci richiedono di rimanere agili e di adattarci proattivamente alle circostanze. Considerando le condizioni attuali, confermiamo le nostre previsioni per l'intero anno di una crescita organica dell'utile operativo dal 4% all'8%. Ciò riflette la nostra adattabilità, pur mantenendo il nostro impegno a investire nella crescita e a garantire il futuro della nostra attività".