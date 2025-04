Ichnusa rafforza il suo impegno ecologico

Oltre 1 italiano su 4 (28%) confessa di aver abbandonato, una o più volte, bottiglie di vetro per strada o nell’ambiente: 1 su 10 (13%) lo ha fatto nell’ultimo anno. Un dato allarmante, emerso da un recente studio AstraRicerche condotto per conto del birrificio Ichnusa che evidenzia come, nonostante la consapevolezza sull’importanza del corretto smaltimento del vetro, il problema dell'abbandono sia tutt'altro che risolto. Di fronte a questo scenario, Ichnusa rinnova con forza il suo impegno rilanciando per il secondo anno consecutivo la sua campagna di sensibilizzazione: un monito diretto e senza appello che risuona con lo slogan 'Se deve finire così, non beveteci nemmeno'. Il birrificio più famoso dell’isola si propone così, ancora una volta, parte attiva per contrastare il fenomeno, rilanciando una posizione molto netta: meglio un consumatore in meno che una bottiglia abbandonata in più. Perché l’abbandono del vetro è un problema che riguarda tutti, e un piccolo gesto, come raccogliere e affidare al giusto contenitore una bottiglia abbandonata, o impegnarsi a smaltirla correttamente dopo il consumo, se fatta da molti, può generare un cambiamento.

Ben più di una semplice campagna di comunicazione, ma autentico motore di responsabilità civile e collettiva: a un anno dal lancio, la campagna di Ichnusa contro l'abbandono del vetro ha lasciato un segno tangibile. La ricordano oltre 3 italiani su 4 (76%) e 9 su 10 la valutano in maniera decisamente positiva. Ma la forza della campagna non si ferma alla percezione. Quasi la totalità degli intervistati concorda sul suo potenziale trasformativo: oltre 7 italiani su 10 (72%) ritengono che l’iniziativa di Ichnusa possa concretamente spingere le persone verso comportamenti più responsabili. E la sensibilizzazione ambientale è un successo altrettanto marcato: 9 su 10 (87%) dichiarano che la comunicazione del birrificio sardo ha acceso una riflessione sull'importanza del rispetto per l'ambiente e l'83% afferma di aver iniziato a prestare maggiore attenzione al corretto smaltimento del vetro.

In Sardegna la campagna sarà visibile sul territorio con affissioni strategiche nei principali punti di arrivo (le prime sono già presenti negli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia), per poi estendersi capillarmente su tutta l’isola. E, anche quest’anno, all’appello di Ichnusa fa seguito l’impegno “sul campo” delle persone del Birrificio che per tutta l’estate saranno impegnate con Legambiente in giornate di raccolta del vetro abbandonato in luoghi simbolo della Sardegna: Cagliari, Nuoro, Olbia, Sassari e Carloforte. Quest’anno il messaggio di rispetto per l'ambiente promosso da Ichnusa varcherà per la prima volta i confini della Sardegna, con tappe previste anche nella Penisola, a Milano e Bologna: una risposta concreta ai 9 italiani su 10 che, positivamente colpiti dalla campagna lanciata dal birrificio sardo lo scorso anno, vorrebbero vedere iniziative simili nel proprio territorio.

“Il nostro impegno per la Sardegna nasce da un profondo legame con questa terra, un luogo speciale che vogliamo contribuire a preservare, soprattutto quando ci rendiamo conto che le nostre bottiglie possono finire in contesti di degrado”, dichiara Paolo Ciccarelli, direttore del Birrificio Ichnusa. “L’entusiasmo con cui è stata accolta la campagna ci ha spinto a fare un passo in più. La Sardegna resta al centro delle nostre attività, ma quest’anno abbiamo deciso di allargare il progetto anche ad altre città italiane. È un'iniziativa in continua evoluzione, portata avanti con il contributo delle persone del nostro birrificio e dei volontari di Legambiente. Sapere che sempre più persone prestano attenzione al corretto smaltimento del vetro è per noi un segnale importante che conferma il valore del nostro percorso”.

E tornano anche i “Bidoni d’Autore”, contenitori per lo smaltimento del vetro decorati da artisti sardi in collaborazione con Urban Center, che troveranno la loro casa nei punti di consumo dell’isola e trasferiscono il messaggio di Ichnusa con lo stile e il linguaggio del muralismo tradizionale sardo.

"La nostra campagna con Ichnusa prosegue da tempo, e oggi siamo ancora più convinti che non servano grandi gesti per fare la differenza: la comunità, attraverso piccole azioni quotidiane, può diventare il motore di cambiamenti significativi”, dichiara Marta Battaglia, presidente di Legambiente Sardegna. “Il nostro obiettivo è comune a quello di Ichnusa, ovvero difendere e trasmettere al futuro una Sardegna ancora bella e intatta. Le azioni di pulizia che svolgiamo in luoghi di socialità e spiagge, in cui soprattutto d’estate si manifestano le principali criticità di abbandono dei rifiuti, sono fondamentali per la loro forza dimostrativa e la capacità di stimolare un'emulazione virtuosa: raccogliere e smaltire correttamente i rifiuti restituisce bellezza a una terra unica e educa alla cura del bene comune".