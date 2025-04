Agroalimentare italiano: performance economica stabile nel IV trimestre 2024

On line ultimo bollettino CREAgritrend, l’aggiornamento periodico congiunturale del Crea, con lo speciale su spesa pubblica in agricoltura. Stabile la performance economica nel IV trimestre 2024, con una crescita dello 0,1% del Pil rispetto al trimestre precedente, che a sua volta è cresciuto dello 0,6% nei confronti del medesimo trimestre del 2023. In calo è il valore aggiunto dell’agricoltura (-0,7%) e dei servizi (-0,1%), mentre cresce il settore dell’industria (+0,9%) a livello congiunturale. Crescono i consumi finali nazionali (+0,2%), di cui 0,2% è rappresentato dalla spesa delle famiglie per beni durevoli (quei beni utilizzabili più volte nel tempo, senza esaurirsi) e gli investimenti fissi lordi (+1,6%).

È quanto emerge dalla fotografia scattata nel IV trimestre del 2024 da CREAgritrend, il bollettino trimestrale messo a punto dal Crea, con il suo Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia. Rispetto allo stesso periodo del 2023, fra ottobre e dicembre 2024, per l’industria alimentare crescono sia l’indice della produzione (+3,3%), sia quello del fatturato sul mercato estero (+11%) e in modo meno marcato sul mercato interno. L’industria delle bevande, invece, registra una diminuzione sia per l’indice della produzione (-1,3%), sia per quello del fatturato sul mercato interno, mentre è in aumento sul mercato estero (+2%).

Aumentano ancora le esportazioni agroalimentari nel periodo considerato, superando i 18 miliardi di euro (+8,8% circa rispetto al IV trimestre 2023), verso tutti i principali mercati esteri in particolare, verso gli Stati Uniti (+13,8%) - secondo mercato dopo la Germania - e la Polonia (+16,4%). Si incrementano le vendite in valore di quasi tutti i principali comparti di esportazione, in particolare i prodotti dolciari (+20% in valore) grazie ai netti aumenti verso Germania, Regno Unito e Polonia.

In aumento anche le importazioni (+10,7%), in particolare dai tre principali fornitori (Germania, Francia e Spagna) e dalla Grecia. Gli aumenti hanno riguardato caffè e cacao greggio e i prodotti lattiero-caseari, che nel trimestre analizzato valgono oltre 1,4 miliardi di euro (+19% in valore e +7% in quantità rispetto allo stesso periodo del 2023).Sentiment analysis: i dati raccolti su X dal 3 dicembre 2024 al 20 marzo 2025 evidenziano una prevalenza del clima di fiducia nei confronti del settore pari al 40%, seguita da un atteggiamento neutrale del 33%, negativo del 21% e misto (tra positività e negatività) del 6%.

In allegato a questa EFA News il testo integrale del bollettino CREAgritrend relativo al IV trimestre 2024.