Salvo Lo Castro alla guida dei cuochi italiani negli Usa

Lo chef Salvo Lo Castro è stato nominato presidente dell’Apci, l'Associazione professionale cuochi italiani per le sezioni di New York State, Texas e Chicago, diventando un punto di riferimento per migliaia di professionisti che ogni giorno promuovono il meglio della tradizione gastronomica italiana oltreoceano. La nomina rappresenta un passaggio naturale per un uomo che ha fatto della cucina una vera missione culturale.

Nato a Catania, cresciuto tra i profumi e i sapori della Sicilia più autentica, Salvo Lo Castro ha costruito una carriera fondata su umiltà, dedizione e una visione internazionale. Dalla sua esperienza nei grandi hotel di Taormina e Roma, fino ai prestigiosi anni trascorsi presso la Confraternita di San Carlo in Vaticano, dove ha cucinato per Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI, il suo percorso è un esempio di eccellenza e coerenza.

Oggi, a New York, è il fondatore di CasaSalvo, un angolo d’Italia che racconta con autenticità e innovazione l’anima della cucina italiana arrivato a Time Square pochi giorni fa (leggi notizia EFA News), conquistando celebrità come Robert De Niro, Anthony Hopkins, Tom Cruise e Naomi Campbell. Ma sono soprattutto i tanti clienti che, ogni giorno, ritrovano nei suoi piatti tecnica, cuore e verità.

“Sento un grande senso di responsabilità e, allo stesso tempo, un’emozione profonda -ha dichiarato il neo presidente-. L’Apci è la casa dei cuochi italiani nel mondo: voglio rafforzarne l’identità nelle sezioni di New York State, Texas e Chicago, costruire ponti tra generazioni e territori, e continuare a promuovere la nostra cucina come patrimonio culturale e umano inestimabile.”

Con la sua nomina, l’Apci apre un nuovo capitolo nel segno dell’eccellenza, dell’orgoglio e della visione globale. Il suo incarico includerà la guida delle sezioni locali dell’associazione a New York State, Texas e Chicago, territori strategici per il futuro del Made in Italy gastronomico.

Lo Castro incarna i valori fondanti dell’Apci: professionalità, passione, competenza e amore profondo per l’Italia. Il suo impegno sarà determinante per valorizzare e unire i cuochi italiani in queste realtà chiave, costruendo nuove opportunità per la ristorazione italiana all’estero.