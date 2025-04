Intesa Sanpaolo: supporto alle Pmi siciliane che scelgono la sostenibilità

Verificare quanto sono ad oggi diffuse le tecnologie 4.0 tra le imprese del Mezzogiorno, con particolare attenzione a come sta evolvendo il processo di trasferimento tecnologico e con un focus ai temi della doppia transizione, digitale e green. Questi gli obiettivi dell’evento organizzato da BI-Rex e Intesa Sanpaolo, tenutosi nei giorni scorsi presso la nuova sede palermitana del Competence Center. Un appuntamento nel quale sono stati illustrati i risultati di un’indagine nazionale condotta su oltre 1500 aziende manifatturiere e dei servizi, rappresentati per l’occasione a livello territoriale, con focus sul Mezzogiorno.

L’incontro ha rappresentato un momento importante per il territorio: mentre nella sede bolognese di BI-Rex l’iniziativa ha già raggiunto la sua quarta edizione, l’evento di Palermo ha segnato l’esordio in Sicilia e rappresenta la prima tappa di un ciclo di appuntamenti territoriali pensati per accompagnare le imprese italiane – in particolare quelle del Mezzogiorno – nei percorsi di trasformazione digitale e sostenibile.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali di Massimo Midiri, rettore dell’Università degli Studi di Palermo, di Stefano Cattorini, direttore generale di BI-Rex, di Dario Cartabellotta, dirigente generale dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana, di Marco Calabrò, Capo del Dipartimento per le politiche per le imprese del Ministero per le Imprese e il Made in Italy, del presidente di Confindustria Sicilia Gaetano Vecchio e di Sebastiano Sartorio, direttore Area Imprese Sicilia di Intesa Sanpaolo.

A seguire, Sara Giusti e Giovanni Foresti, economisti del Research Department di Intesa Sanpaolo, hanno illustrato i risultati dell’indagine nazionale condotta su imprese attive in settori ad alta intensità innovativa. Lo studio ha messo in luce la diffusione delle tecnologie 4.0, il ruolo chiave dei partner tecnologici nei processi di transizione e per la prima volta è stato proposto un approfondimento integrato sui temi della transizione digitale e green, offrendo un quadro aggiornato sulle opportunità legate alla Transizione 5.0, con focus sulle imprese del Mezzogiorno. Il pomeriggio è proseguito con le testimonianze di quattro realtà aziendali particolarmente attive nei processi di innovazione. Luigi Zucchelli, direttore dell’Area Tecnica Integrata e Sviluppo di Cns, Lia Grandi, presidente di Smartengeneering, Giuseppe Pluchinotta, Senior Account Specialist di Crif, e Cesare Rossini, Senior Business manager di Lab Service Analytica, hanno portato esempi concreti di collaborazione con BI-Rex, condividendo le proprie esperienze su progetti, partenariati e strategie per affrontare con successo le nuove sfide competitive.

L’incontro si è concluso con un momento di networking informale, che ha favorito il confronto diretto tra imprese, istituzioni e attori dell’ecosistema dell’innovazione, consolidando il valore di una rete sempre più collaborativa e orientata al futuro.

“La presenza di BI-Rex sul territorio siciliano", dichiara Massimo Pulvirenti, responsabile Project Portfolio & Consulting Office di BI-Rex, "testimonia l’attenzione del Consorzio nei confronti delle aziende del Mezzogiorno: è il primo passo di un processo che punta a rendere BI-Rex punto di riferimento per le aziende, in particolare Pmi, per l’attuazione di processi di trasformazione digitale, innovazione e sostenibilità”.

Da parte sua, Sebastiano Sartorio, direttore Area Imprese Sicilia di Intesa Sanpaolo, dichiara: “La nostra banca supporta concretamente le Pmi siciliane che decidono di intraprendere un percorso sostenibile ed è in prima linea per accelerarne i processi relativi alle transizioni digitale e green. Il tessuto produttivo dell’isola è caratterizzato dalla presenza di imprese molto dinamiche che rappresentano una componente essenziale delle filiere industriali del Mezzogiorno e dell’intero Paese. Intesa Sanpaolo si rivolge a queste aziende per aumentarne la competitività, offrendo soluzioni di finanziamento dedicate e consulenza specialistica”.

