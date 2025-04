Nespresso Professional: Amaretti decaffeinato, ultima novità per una pausa all'insegna del gusto

Il mercato del caffè decaffeinato è in aumento , trainato dalla domanda di alternative prive di caffeina che preservino il piacere autentico del caffè e, allo stesso tempo, i clienti amano sperimentare gusti inediti per un’esperienza caffè diversa dalla più tradizionale. In questo scenario, Nespresso amplia la gamma Creations della linea Professional con l’ultima novità Amaretti Decaffeinato, la nuova miscela decaffeinata con l’aggiunta di aromi naturali al gusto di Amaretto, il celebre biscotto italiano a base di mandorle, resa unica dalle note di biscotto e vaniglia, per continuare a offrire ai clienti un’offerta ampia, su misura e di altissima qualità e soddisfare le nuove esigenze e trend del consumo fuori casa. Amaretti Decaffeinato incontra il gusto di clienti amanti dei sapori di frutta secca, che grazie alla decaffeinizzazione possono dedicarsi un momento di relax e piacere in ogni momento della giornata, anche durante una coccola serale.

Realizzato con chicchi Arabica decaffeinati provenienti dal Brasile e dalla Colombia, Amaretti Decaffeinato offre un perfetto equilibrio tra morbidezza e intensità, rendendolo ideale per diverse modalità di consumo: - Espresso (40 ml) o Lungo (110 ml) per un’esperienza intensa da assaporare in purezza; - Con aggiunta di latte o bevanda vegetale, dando vita a ricette golose che ne esaltino la dolcezza e le note aromatiche di vaniglia e biscotto; - Servito freddo, con l’aggiunta di ghiaccio, per un’alternativa in vista dell’arrivo della stagione estiva.

La sua nota dolce e avvolgente lo rende ideale anche nel settore pasticceria, bakery e gelateria, dove può diventare un ingrediente perfetto per realizzare cappuccini aromatizzati e dolci o ancora, grazie al suo profilo aromatico, può essere proposto in pairing a dessert a base di mandorla, vaniglia o cioccolato. Ma non solo, Amaretti Decaffeinato è perfetto per sperimentare e utilizzare il caffè come ingrediente e dare vita a pairing inediti, come un Caffè salentino con aggiunta di sciroppo alle mandorle e ghiaccio proposto in abbinamento ad un Almond Croissant o Brioche alla marmellata di albicocca o, ancora, un Affogato con gelato alla mandorla e granella di mandorle tostate, per esaltarne ulteriormente le sfumature e offrire nuove possibilità di personalizzazione per i professionisti del settore.

Per valorizzare al meglio ogni sfumatura di Amaretti Decaffeinato, Nespresso propone una ricetta esclusiva, ideale per trasformare ogni tazza in un’esperienza di degustazione unica.

Iced Pistacchio Oat Latte

Una bevanda cremosa e rinfrescante, che unisce il gusto della bevanda vegetale d’avena al sapore intenso e dolce di Amaretti Decaffeinato, arricchita da una nota gourmet di pistacchio.

Ingredienti:

- Crema al pistacchio

- 5 cubetti di ghiaccio (circa 30 g ciascuno)

- 150 ml di bevanda vegetale d’avena

- 5 g di granella di pistacchio

- 40 ml di Amaretti Decaffeinato (formato Espresso)

Strumenti:

- Macchina da caffè Nespresso Professional, modello Zenius o Momento 100;

- Aeroccino 4

- Momento & Milk o Aguila

- Bicchiere da ricetta (350 ml)

Procedimento:

- Spennellare leggermente l’interno del bicchiere con la pasta di pistacchio.

- Aggiungere 5 cubetti di ghiaccio e versare 50 ml di bevanda vegetale d’avena direttamente nel bicchiere.

- In un Aeroccino 4, montare i restanti 100 ml di bevanda vegetale d'avena, chiudere il coperchio e premere il pulsante schiuma fredda.

- Versare delicatamente 40 ml di Amaretti Decaffeinato (formato Espresso) all’interno del bicchiere.

- Una volta pronta, versare la schiuma fredda nel bicchiere, aggiungere il ghiaccio, assicurandosi di lasciare un po' di spazio in cima.

- Con la Macchina Momento o Aguila: selezionare rispettivamente la modalità Latte Macchiato o Macchiato Ghiacciato.

-Per il tocco finale, aggiungere la granella di pistacchio.

Amaretti Decaffeinato entra a far parte della gamma Creations della linea Nespresso Professional, che include caffè pensati per essere abbinati al latte o creare deliziose ricette, comprese ricette con il ghiaccio, oltre a caffè con aggiunta di aromi naturali e sarà disponibile a partire dal 22 aprile 2025 sui seguenti canali: canale e-commerce Nespresso Professional, Servizio Clienti Nespresso, oppure rivolgendosi ai venditori appartenenti al canale di vendita diretta e indiretta.