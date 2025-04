Birra Moretti si svela "come piace a noi"

C’è qualcosa di profondamente italiano nella capacità di vivere in modo spontaneo. Nei gesti inaspettati, nelle risate improvvise, nei momenti condivisi, liberi da aspettative e formalità. Istantanee di vita quotidiana che diventano attimi di libertà vera, vissuti in modo autentico insieme a chi ci fa stare bene.

Con la nuova campagna nazionale “Come piace a noi”, Birra Moretti rende omaggio proprio a questa attitudine così vera e così nostra: la spontaneità. Il nuovo Spot – firmato di registi Bellone&Consonni – racconta la bellezza dei momenti che accadono proprio “come piacciono a noi”. Un racconto corale autentico, che mette al centro il valore della convivialità. E in questi momenti, Birra Moretti si conferma la scelta ideale, capace di accompagnare con naturalezza ogni attimo di condivisione.

“Birra Moretti è da sempre simbolo ed espressione di quei momenti semplici e autentici da vivere con spontaneità, come piacciono a noi", commenta Michela Filippi, Marketing Director Heineken Italia. "Da questo spirito nasce l’idea della nuova campagna, che celebra la spontaneità e rafforza la connessione del brand con la piattaforma food, con l’obiettivo di ispirare gli italiani a godersi ogni attimo.”Le immagini raccontano un’Italia fatta di sguardi complici e tavole imbandite senza preavviso, di risate vere e attimi condivisi in modo naturale: un pranzo in famiglia in una giornata di sole, a una pizza tra amici, fino a una serata trascorsa a guardare le stelle. Un racconto che esalta tutti quei momenti che non seguono copioni, ma che rappresentano il cuore pulsante del vivere italiano, promuovendo un messaggio fondamentale: non c’è nulla che renda più speciale lo stare insieme quanto farlo con la giusta compagnia e “come piace a noi”.

Ad amplificare l’atmosfera del racconto, le note di “Noi ragazzi di oggi” di Luis Miguel, brano iconico degli anni ’80 che accende subito la memoria collettiva e restituisce quel senso di familiarità e libertà che solo la spontaneità sa dare.La creatività e la produzione della nuova campagna - on air dal 20 Aprile sulle principali reti televisive nazionali con uno spot da 30’’ e uno da 15’’ e un’attivazione digital multi-touchpoint - sono state realizzate in collaborazione con l’agenzia creativa Dentsu Creative e la casa di produzione Movie Magic, mentre l’agenzia Dentsu Group ha curato la pianificazione della campagna.

Birra Moretti Ricetta Originale è da sempre un’icona riconosciuta per la sua autenticità e per il suo inconfondibile stile italiano, amato e apprezzato sempre di più anche all’estero. Una birra a bassa fermentazione ottenuta dalla miscela di luppoli pregiati che le danno un gradevole sapore finemente amaro, e bilanciano con note floreali gli iniziali profumi di malto d’orzo. Il prodotto per eccellenza da consumare "come piace a noi".