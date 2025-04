Valtellina Casera e Bitto: Marco Deghi confermato presidente

Marco Deghi è stato confermato ieri alla presidenza del Consorzio Formaggi Dop Valtellina Casera e Bitto. Classe 1956, laureato in Scienze Agrarie, agronomo, Deghi continuerà a guidare il Consorzio per i prossimi tre anni, affiancato dai vicepresidenti Daniele Colli di Delebio e Andrea Pedranzini di Bormio. Il rinnovato Consiglio accoglie ben cinque nuovi componenti di cui tre figure femminili, giovani imprenditrici agricole valtellinesi e valchiavennasche.

Tra i principali protagonisti della costituzione del Consorzio Tutela e del riconoscimento del Bitto e del Valtellina Casera come Dop, Deghi ha svolto tutto il percorso professionale nel settore lattiero caseario: dal 1991 al 2021 è direttore della Latteria Sociale Valtellina di Delebio; ad aprile 2022 diventa Presidente del Consorzio Valtellina Casera e Bitto. Sotto la sua guida i due formaggi Dop simbolo della Valtellina sono cresciuti in notorietà e a valore, arrivando a un fatturato alla produzione rispettivamente di 13,2 e 2,6 milioni di euro. Tra le iniziative promosse sotto la sua presidenza, il rafforzamento della rete distributiva del Valtellina Casera (il cui valore alla produzione è cresciuto del 29% dal 2021 ad oggi), la campagna di valorizzazione del Bitto Dop e il progetto sperimentale Simca con il Cnr per migliorare gli aspetti qualitativi della produzione del Valtellina Casera Dop. Non ultimo, l’ingresso in Origin, fattore chiave per partecipare attivamente al confronto istituzionale, nazionale ed europeo, tutelare e valorizzare le due Dop, anche alla luce del nuovo regolamento europeo 2024/1143 che rafforza il ruolo dei Consorzi di Tutela.

“Ringrazio il Consiglio per la rinnovata fiducia", dichiara Deghi. "L’obiettivo di questo prossimo triennio sarà certamente proseguire il percorso di rafforzamento della qualità dei due formaggi e, in parallelo sfruttare la grande occasione di promozione del territorio offerta dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, di cui il Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina è sponsor ufficiale. Sul tavolo degli impegni di questa presidenza, la revisione del disciplinare del Valtellina Casera Dop, dalla nuova nomenclatura delle stagionature all’applicazione dei protocolli individuati con il Cnr per accrescere la qualità di questo prodotto. Continueremo il percorso di valorizzazione del Bitto Dop: un progetto a sostegno del lavoro negli alpeggi e degli stagionatori, in cui credo fortemente. Infine, il trentennale del Consorzio, che celebreremo il 2 ottobre: un’occasione per fare il punto sul lavoro di questi anni e tracciare le strade future delle due Dop assieme ai produttori”.