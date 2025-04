Maschio Gaspardo chiude un 2024 "solido"

Solidità, investimenti e sviluppo internazionale. Sono questi i tre driver che hanno guidato i conti 2024 di Maschio Gaspardo, gruppo internazionale specializzato nella produzione di attrezzature per l’agricoltura. I risultati consolidati dell’esercizio 2024,vedono ricavi consolidati pari a 349,9 milioni di Euro, l'ebitda si è attestato a 41,32 milioni di Euro, mentre il risultato netto di gruppo ha raggiunto 12,29 milioni di Euro.

Le vendite sono risultate sostanzialmente stabili sul mercato nazionale, mentre si è registrata una flessione in ambito europeo ed extraeuropeo, "in linea con l’andamento generale del settore". Nonostante il rallentamento del mercato e il difficile contesto macroeconomico, i risultati conseguiti hanno permesso una riduzione dell’indebitamento pari a circa 29,7 milioni di Euro, grazie alla diminuzione dell’esposizione bancaria sia a breve che a medio-lungo termine. A questo si è aggiunto un incremento delle disponibilità liquide rispetto all’esercizio precedente, portando la posizione finanziaria netta a 86,9 milioni di Euro a fine esercizio. I

Tra gli eventi salienti del 2024 l'azienda ha proseguito nel piano di investimenti, per un valore complessivo di circa 11 milioni di Euro finalizzati al miglioramento dell’efficienza produttiva, allo sviluppo di nuovi prodotti e al rafforzamento della leadership tecnologica. Nel 2024 Maschio Gaspardo ha potenziato la propria presenza nel Benelux con l’apertura di una nuova filiale in Belgio (leggi notizia EFA News) e ha lanciato il progetto Full Line Store, un innovativo modello di concessionario monomarca che parte dalla Spagna (leggi notizia EFA News). Il gruppo ha, inoltre, presentato (a Eima, a novembre 2024) Jumbo X, l’erpice rotante stradale più grande al mondo (10 metri di larghezza di lavoro), sviluppato per incrementare la produttività nelle grandi superfici con un risparmio di carburante fino al 20% per ettaro lavorato (leggi notizia EFA News)..

Nel 2025, l'azienda di Campodarsego, in provincia di Padova, "guarda con fiducia all’espansione nei mercati extra-UE, in particolare in Nord America e Asia, anche attraverso possibili operazioni di M&A e nuovi progetti industriali". Tra questi, la realizzazione di un nuovo e moderno stabilimento produttivo in India, che consentirà di raddoppiare la capacità produttiva nel Paese a partire dalla fine del 2026 (leggi notizia EFA News). In parallelo, continueranno le attività di consolidamento nei mercati europei e il rafforzamento dei servizi dedicati ai clienti. Con la nuova sede in Belgio, il Gruppo ha oggi una presenza commerciale diretta in 14 Paesi, consolidando ulteriormente la propria vocazione internazionale, pur restando fortemente radicato nel territorio nazionale.

“Abbiamo avviato -dice Mirco Maschio, presidente di Maschio Gaspardo- un percorso di sostenibilità integrata con l’obiettivo di definire una strategia strutturata in linea con la direttiva europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) e, più in generale, con i criteri ESG (Environmental, Social, Governance), fondamentali in un contesto di crescente consapevolezza ambientale e gestione responsabile delle risorse. Espandersi in un contesto incerto richiede visione e la volontà di percorrere strade nuove, anche quando il mercato suggerirebbe prudenza. È in questi momenti che si misura la capacità di un’impresa di generare valore duraturo, trasformando le sfide in leve di sviluppo e rafforzando la propria presenza nel mondo”.

“Continuiamo a investire in impianti, digitalizzazione, innovazione e servizi -aggiunge Andrea Maschio, presidente di Maschio Holding-. Ogni decisione è orientata a migliorare la qualità offerta ai nostri clienti: macchine affidabili, intuitive, testate e sempre più vicine alle esigenze reali degli agricoltori. È così che costruiamo relazioni durature con partner e clienti”.

“In un contesto instabile -conclude l'ad Luigi De Puppi- abbiamo dimostrato solidità operativa, equilibrio finanziario e visione di lungo termine. La nostra direzione è chiara: qualità del prodotto, puntualità nelle consegne e servizio affidabile. Questo è il modello industriale che stiamo costruendo, con disciplina e visione.”