Roma Bar Show-Fiere di Parma: grande alleanza nella Spirit Industry

Appuntamento il 26-27 maggio al Palazzo dei Congressi.

Grandi novità per il Roma Bar Show, l’evento internazionale che ha conquistato l’industria del beverage e della mixology torna protagonista e presenta la nuova edizione, la quinta, insieme a Fiere di Parma, che è entrato ufficialmente nel capitale sociale affermando la sua leadership nel segmento fieristico in Italia e in Europa. Il 26 e il 27 maggio il Roma Bar Show - che gode tra l’altro del patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale - riapre le sale dello storico Palazzo dei Congressi dell’Eur a migliaia di brand e di operatori del settore trasformando Roma in una delle città più importanti al mondo per l’industria del beverage e dell’ospitalità.

Con questa operazione Fiere di Parma si propone di entrare come protagonista nel mercato della Spirit Industry, un settore che, a livello globale, ha raggiunto nel 2024 un valore stimato di circa 1.800 miliardi di euro, con previsioni di crescita del 6% fino al 2028, momento in cui potrebbe superare i 2.400 miliardi di euro. "La nostra strategia è chiara", afferma Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma, "confermare la nostra leadership nel food e replicarla anche nel beverage, completando così il più grande hub fieristico integrato a livello internazionale che comprende Cibus, TuttoFood e la partnership con Anuga. Con il Roma Bar Show rafforziamo il nostro presidio nella spirit industry, settore che vede l’Italia protagonista, ampliando l’ecosistema del Made in Italy. Non ci limitiamo a organizzare fiere, ma creiamo piattaforme permanenti dove innovazione, qualità e networking si fondono per valorizzare il pairing tra cibo e mixology, intercettando le tendenze globali che caratterizzeranno il mercato on trade e off trade".

In una visione sempre più dinamica e di respiro internazionale, grazie alla sinergia tra Roma Bar Show, Ice - Agenzia e Fiere di Parma, parte il primo Buyers Program internazionale. Un programma strategico nato per facilitare quelle connessioni di valore con importatori, distributori e decision-maker del settore on-trade provenienti da tutto il mondo, aprendo le porte a nuove partnership e accordi commerciali di successo. Un'occasione imperdibile per supportare l'eccellenza italiana nel mondo, accrescere la visibilità del proprio brand e consolidare la propria presenza sul mercato globale. Con il suggestivo claim “Together we shake” - che è un invito a prendersi il piacere di vivere e riconoscere l’altro come sé stesso -, il Bar Show si prepara così ad aprire le porte a un programma che si riconferma pieno di appuntamenti ed esperienze uniche tra masterclass, seminari, talk, degustazioni, eventi “fuori salone” e la finale dei Roma Bar Show Awards. Terza edizione per il riconoscimento che gli organizzatori di Rbs hanno trasformato negli anni in un punto di riferimento del settore, omaggiando l’eccellenza dell’ospitalità italiana. Centinaia le candidature giunte che vedranno premiata l’hospitality nel mondo bar in sette categorie: Best Italian Cocktail Bar, Best Italian Bartender, Best Italian New Cocktail Bar, Best Italian Hotel Bar, Best Italian Food Program, Best Social Media Presence e la novità di questo 2025, Best Caffè & Bar Storici. Ad aggiungersi, l’atteso Premio alla Carriera, che vedrà sul palco uno storico volto dell’industria, in un simbolico suggestivo passaggio del testimone. L’appuntamento con la cerimonia di premiazione è per il 26 maggio alle ore 17:30 nell’Auditorium del Palazzo dei Congressi.

"Questo percorso che ci ha condotto fino all’ingresso di Fiere nel board", spiega l’amministratore delegato Andrea Fofi, tra i fondatori del Roma Bar Show - è stato un viaggio lungo, di crescita e di attese delle giuste occasioni, proprio come un buon distillato. Questo è un punto di arrivo di un percorso identitario forte, consapevole ed emancipato, che da oltre 4 edizioni ci anima. Il nostro obiettivo", conclude Fofi, "è promuovere la reciprocità come unico strumento di crescita personale e di “good industry”, di consapevolezza e di azione nella responsabilità ambientale e sociale; ma è anche un punto di partenza, per aprirci a nuove opportunità che potremo cogliere grazie al supporto e alla visione di Fiere di Parma affinché la Bar Industry si affermi come leader di un indotto e di un’immagine del Made in Italy indiscussa".