Tuttofood /2. Granarolo valorizza formaggi italiani d'eccellenza

Granarolo S.p.A. parteciperà a Tuttofood, la fiera B2B per l’intero ecosistema agro-alimentare, che si svolgerà a Milano dal 5 all’8 maggio 2025, per promuovere i propri prodotti di eccellenza frutto della valorizzazione del latte di filiera, nel segno dell’innovazione e del benessere.

Il gruppo sarà protagonista con uno stand (Padiglione 1, Stand G 01), in cui saranno presentate le gamme e le novità di prodotto più distintive del proprio portafoglio, disponibili per i mercati nazionale e internazionali, caratterizzate dalla ricerca di elevati standard di servizio, sicurezza e qualità, nonché le innovazioni legate ai nuovi trend di consumo e alle sempre più attente esigenze di consumatori non più solo italiani.

Focus di questa edizione per il Gruppo saranno i formaggi di eccellenza e le specialità casearie italiane, in particolare i formaggi freschi della tradizione pugliese prodotti nel nuovo stabilimento Granarolo a Gioia Del Colle (BA), con la presentazione della nuova gamma di burrata, stracciatella, nodini e mozzarella a marchio Perla per l’Italia e Granarolo per l’estero, che durante la fiera avrà un corner dedicato, con showcooking di un casaro che eseguirà in diretta la filatura della mozzarella.

Ampio spazio anche per i formaggi duri, stagionati e semistagionati e Dop come Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, pecorini e formaggi di capra. Recentemente Granarolo ha vinto 10 medaglie alla 36° edizione dei World Cheese Awards (worldcheeseawards.com), uno dei più importanti eventi mondiali dedicati al formaggio che si è tenuto a Viseu, in Portogallo, dove produttori, retailer, buyer e critici gastronomici di tutto il mondo si sono riuniti per giudicare 4.786 formaggi provenienti da 47 paesi.

Tra le novità più importanti presentate da Granarolo a Tuttofood: le specialità della tradizione casearia pugliese, prodotte nel nuovo stabilimento caseario del Gruppo a Gioia Del Colle (BA), con il lancio, per l’Italia, della nuova gamma di formaggi freschi a marchio Perla e, per l’estero, delle novità Burrata e Stracciatella Granarolo Made in Puglia, sia refrigerate che frozen.

Specialità della tradizione casearia italiana e formaggi duri Dop: oggi il Gruppo si presenta con una linea completa dei migliori formaggi ispirati alla tradizione casearia italiana, potendo vantare nel proprio portafoglio numerose Dop da stabilimenti di eccellenza, come Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, Pecorini, formaggi di capra e recentemente anche la mozzarella di latte di bufala grazie allo stabilimento Cuomo nell’Agro Pontino.

Granarolo Benessere, la linea che riunisce tutti i prodotti funzionali del Gruppo dedicati a specifici bisogni e che vede come ambassador Gregorio Paltrinieri, nuotatore fresco vice campione olimpico ai Giochi di Parigi 2024. Nello specifico, saranno protagonisti Granarolo Benessere High Protein, la gamma leader nel segmento dei formaggi freschi proteici in Italia, e soprattutto Granarolo Benessere Accadì Senza Lattosio, prodotta in Italia con l’utilizzo di solo latte italiano, grazie alla quale il Gruppo si conferma come uno dei principali attori del dairy delattosato. In particolare, la principale novità sarà la presentazione del Latte Granarolo Benessere Accadì Senza Lattosio, con meno dello 0,1% di lattosio, confezionato in bottiglia trasparente, pensato per il consumo quotidiano di tutta la famiglia e caratterizzato da un profilo organolettico che resta fedele al gusto tipico di un latte fresco, ma con una shelf-life più lunga grazie al trattamento termico di pastorizzazione ad alta temperatura.

Granarolo Expert, la linea di prodotti nata per rispondere alle esigenze dei professionisti del fuori casa che cercano sempre più ingredienti dalle caratteristiche tecniche specifiche e che siano, allo stesso tempo, in grado di assicurare alte performance senza rinunciare alla qualità di Granarolo, sviluppati anche con il contributo di realtà come l’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (Ampi) e l’Accademia Baristi Italiani (Abi), di riferimento in ambito professionale.Il brand Unconventional, la linea alternative meat, 100% vegetale, realizzata in Italia dal lavoro di ricercatori italiani, che si conferma leader assoluto di mercato nel nostro paese con una quota a valore che supera il 57% nel comparto delle alternative alla carne grazie al Burger plant based, vincitore per tre anni consecutivi dell’importante riconoscimento Abillion come “miglior burger vegano al mondo” (https://impact.abillion.com/awards/2023/worlds-best-plant-based-burgers), che entra ufficialmente anche nel comparto della gastronomia vegetale e dei piatti pronti con i nuovi lanci di Silken tofu vellutato, Cubetti di tofu alla mediterranea e in salsa teriyaki e Mini burger nelle due varianti spinaci e ceci e barbabietola e cannellini.

Tutte le gamme dello storico brand Yomo, dal 1947 lo yogurt italiano per eccellenza, in particolare i rilanci dello yogurt intero bianco, con una nuova ricetta senza zuccheri aggiunti ancora più cremosa e con un gusto più equilibrato, e dello yogurt magro, una gamma zero grassi e senza lattosio anch’essa con una nuova ricettazione, e infine il lancio della gamma Kefir, sia nella versione da bere sia nella versione cremosa, disponibili in diverse varianti di gusto.