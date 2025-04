Bayer’s Crop Science Division: Guru Ramamurthy nominato Cfo

Bayer ha annunciato che Guru Ramamurthy diventerà il nuovo Chief Financial Officer (Cfo) della divisione Crop Science di Bayer. Succederà a Oliver Rittgen, che ha deciso di cogliere un'opportunità di carriera al di fuori di Bayer dopo 25 anni trascorsi in azienda. Nel suo attuale ruolo, Ramamurthy ricopre il ruolo di Cfo di Bayer US. Il cambio di ruolo srà effettivo il 1° luglio 2025. Con oltre 20 anni di esperienza in Bayer, Ramamurthy vanta una vasta competenza finanziaria e una comprovata esperienza nel guidare la trasformazione e la crescita aziendale.

Dal suo ingresso in Bayer nel 2001, Ramamurthy ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali in ambito finanziario in diversi segmenti di business e aree geografiche. Prima di essere nominato Cfo di Bayer US, ha ricoperto il ruolo di Cfo di AskBio, l'azienda di terapia genica interamente di proprietà e gestita in modo indipendente da Bayer. In precedenza, è stato Cfo globale della divisione Medical Care di Bayer e ha ricoperto posizioni di Cfo a livello nazionale e regionale in diversi segmenti. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli chiave in ambito finanziario in Germania, Italia, Giappone e Stati Uniti.

"Guru vanta una solida esperienza nel supportare i turnaround aziendali e nel guidare la trasformazione attraverso una prospettiva aziendale olistica. La sua capacità di definire strategie aziendali per aumentare la redditività e la crescita e ottenere risultati, costruendo al contempo team finanziari altamente performanti, ha reso la sua leadership unica. I suoi approcci collaborativi e innovativi hanno ulteriormente amplificato il suo impatto. Non vedo l'ora di lavorare con lui per plasmare il futuro successo della nostra azienda", ha dichiarato Rodrigo Santos, membro del Consiglio di Amministrazione di Bayer AG e presidente della Divisione Crop Science dell'azienda.

Guru Ramamurthy lavorerà a St. Louis, Missouri. Il suo successore per il suo attuale ruolo sarà annunciato in seguito.

Oliver Rittgen è entrato in Bayer nel 2000 e ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali in ambito finanziario. Prima di assumere la carica di Cfo per la divisione Crop Science nel 2024, ha ricoperto il ruolo di Cfo per la divisione Consumer Health di Bayer. In precedenza, ha ricoperto diverse posizioni di Cfo regionale e Corporate Finance in Germania, Finlandia e Thailandia.

"Oliver ha guidato con successo le performance e la trasformazione aziendale in tutte le divisioni, dando sempre priorità allo sviluppo della sua organizzazione e delle sue persone. Il suo pensiero innovativo e imprenditoriale ci ha aiutato a sviluppare ulteriormente le operazioni finanziarie della nostra azienda. Desidero ringraziarlo per il suo prezioso contributo e augurargli il meglio per il futuro", ha aggiunto Santos.