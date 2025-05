Partesa: Andrea Grimandi è il nuovo Managing Director

A partire da oggi, Andrea Grimandi ha assunto il ruolo di amministratore delegato di Partesa ed entra a far parte del Management Team Heineken Italia.Grimandi porta con sé oltre 20 anni di esperienza nell’industria alimentare e delle bevande, maturata sia in Italia che nei mercati internazionali, con una solida competenza in ambito vendite, marketing e general management.

Dopo una laurea in Relazioni Internazionali e un Mba in Sviluppo Economico, Grimandi ha intrapreso una brillante carriera in alcune delle più grandi multinazionali, fino ad approdare in Seda International Packaging Group, azienda leader globale nel settore Packaging sostenibile, dove dal 2023 ha ricoperto il ruolo di Vice President Food Industry.Grimandi ha iniziato la sua carriera in Procter & Gamble, dove ha ricoperto vari ruoli commerciali, tra cui Sales Manager, Category Manager e Trade Marketing Leader, per poi passare in Coca-Cola Hellenic Bottling Company, dove ha ricoperto il ruolo di Group National Accounts Coordinator per il canale Horeca e di Trade Marketing Leader per la Water Business Unit. Grimandi ha costruito poi una lunga e brillante carriera in Unilever, dove ha ricoperto diversi ruoli di leadership senior.

Più recentemente, Grimandi è stato General Manager Ice-Cream in Canada, responsabile della redditività end-to-end del business gelato e coordinandone la transizione digitale. Prima di ciò, ha guidato la trasformazione della route-to-market Horeca e del portafoglio Food Service Unilever in Italia come Out-of-Home Commercial Director Algida. In precedenza, come Senior Marketing Director Foods nel Regno Unito e in Irlanda, ha supervisionato la crescita del core business Knorr e ha rilanciato i marchi Pot Noodle e Marmite. In Italia, ha ricoperto il ruolo di Foods Business Unit Director, dove ha guidato lo sviluppo dei marchi Knorr, Lipton e Calvé.

"La sua vasta esperienza e la capacità di guidare e sviluppare team multifunzionali in momenti di importanti trasformazioni sarà fondamentale nel guidare Partesa nella prossima fase evolutiva, continuando a portare avanti la strategia Wholesale e a consolidare il ruolo di Partesa come azienda leader nella distribuzione di bevande in Italia, guidando il team verso un futuro di espansione sul mercato, innovazione nei servizi offerti e sempre più solide relazioni con i clienti e partners", si legge in una nota aziendale.

Andrea Grimandi prende il posto di Massimo Reggiani, che ha guidato con successo Partesa da gennaio 2020 e che continuerà a far parte del team di Heineken Italia con il ruolo di Special Project Director riportando direttamente al MD Alexander Koch. Cresciuto in una famiglia di distributori di bevande, Reggiani è entrato in Partesa nel luglio 1993, inizialmente alla guida della North East Business Unit, per poi diventare Managing Director a gennaio 2020. In questi anni ha contribuito in modo decisivo alla crescita e alla professionalizzazione dell’azienda.

Sotto la leadership di Reggiani, Partesa si è affermata come attore chiave nel canale fuori casa, servendo ristoranti e punti di consumo in tutto il Nord e Centro Italia. Nel 2020 ha lanciato "Partesa per Te", la prima piattaforma di e-commerce B2B del settore, oggi parte di Eazle, il nuovo marchio globale di e-commerce B2B del Gruppo Heineken. Nel 2022, ha avviato un importante percorso di trasformazione che ha coinvolto governance, processi, tecnologia, digitalizzazione e metodi di lavoro, con l’obiettivo di costruire il futuro dell’Horeca, valorizzando la centralità del cliente, il servizio e una logistica ottimizzata.

Sfruttando la sua vasta esperienza e professionalità, Reggiani continuerà a lavorare per Heineken come Special Project Director, supportando altresì l'inserimento del nuovo Managing Director per garantire una transizione ottimale per tutti i colleghi, i clienti e i partner.