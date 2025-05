Tuttofood/2. Brazzale presenta la novità dell'anno

Brazzale partecipa all’edizione 2025 di Tuttofood (Padiglione 1, stand L25), a Milano dal 5 all’8 maggio, con tutti i suoi cavalli di battaglia: dalla gamma dei burri per retail e professionisti, con la novità Burro delle Alpi Pro a basso contenuto di sodio con Levosod-Pro realizzata con il supporto del Brazzale Science Center (Bsc), al Gran Moravia, dal porzionato alla busta 100% riciclabile nella carta, fino alle paste filate, anche nella versione a fette.

Le attuali direttive nutrizionali sono molto chiare: meno sale, più salute. Il nostro organismo ha bisogno di sale, insomma, ma in quantità molto limitate. I rischi legati agli eccessi sono infatti molto significativi, per questo è necessario limitarlo, nella dieta. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) consiglia, per un adulto sano, l’assunzione di non più di 5 grammi al giorno di sale. La difficoltà, spesso, sta però nel calcolo. E così, non ci si accorge di assumerne troppo attraverso i cibi, magari anche con il burro salato, prodotto apprezzato perché semplifica il lavoro in cucina e conferisce un tocco in più a molte ricette.

Grazie al costante lavoro di ricerca e applicazione del Brazzale Science Center, l’azienda ha sviluppato una novità che consente di conciliare sapidità e salute: Burro delle Alpi Pro a basso contenuto di sodio con Levosod-Pro. Un sapiente dosaggio del cloruro di sodio in fase di produzione, attraverso l’impiego di sedano selvatico, un sinergizzante assolutamente naturale trasformato in polvere con tecnologia stabilizzante (Levosod-Pro), consente di standardizzare il contenuto di cloruro sodico (sale) nel burro delle Alpi Pro Brazzale.

La sinergia fra sodio cloruro e levistico gli conferisce una sapidità equivalente e più ricca e lo rende perfetto nelle preparazioni alimentari in cui il burro è tradizionalmente impiegato, permettendo allo stesso tempo una ridotta assunzione di sodio. Questo prodotto, nel formato da 5 Kg, è rivolto agli utilizzatori professionali: l’impiego di burro delle Alpi Pro Brazzale con Levosod-Pro, infatti, garantisce sapidità standardizzabile, con più ricca caratterizzazione, alle preparazioni alimentari classiche e gourmet. La novità è frutto del lavoro del ramo d’azienda dedicato ai Burri Speciali e dell’attività integrata del Brazzale Science Nutrition&Food Research Center (Bsc), centro di ricerca diretto da dal professor Fernando Tateo, ordinario di Scienze e Tecnologie Alimentari UniMi e direttore scientifico del Bsc, e dala professoressa Monica Bononi, associato di Scienze e Tecnologie Alimentari UniMi e Responsabile del Progetto Analitico del Bsc.

“I dazi e gli altri vizi. Come sopravvivere alla politica che si prende cura di noi (e del pianeta): martedì 6 maggio, alle ore 12.30"I dazi e gli altri vizi. Come sopravvivere alla politica che si prende cura di noi (e del pianeta)". Un incontro/manifesto, organizzato il 6 maggio alle 12.30. Un’occasione, come spiega Roberto Brazzale, “per parlare non solo di dazi, ma di tutti quei “vizi” nei quali la politica cade sistematicamente nel tentativo di mostrare di "prendersi cura" di noi, delle nostre cose e, oggi, del pianeta. Il costo di questi vizi è sovente per la società e per gli individui ben superiore a quello di un dazio, ma viene abilmente dissimulato sotto una coltre di buoni propositi, tanto suggestivi da persuadere chi li subisce. Finiamo così per dover sviluppare strategie per sopravvivere a chi “si prende cura di noi””.

Cinque i relatori sul palco dell’Arena Better Future di Tuttofood, al padiglione 3: per l’economia, Alberto Mingardi, politologo; per l’impresa, Roberto Brazzale, presidente Brazzale spa, per l’arte, Camillo Langone, scrittore e giornalista; per le Scienze Alimentari: Fernando Gabriele Giorgio Tateo, professore ordinario di Food Science and Technology nell'Università degli Studi di Milano; per l’Agricoltura e Ambiente, Luigi Mariani, professore associato di Agronomia all'Università degli Studi di Brescia. Seguirà, a cura del professor Tateo e della professoressa Monica Bononi, Editors, la presentazione della prima copia degli atti del I° Convegno di Studi Bsc dedicato a "La Nuova Era di latte e derivati”, promosso da Brazzale SpA e organizzato dal Brazzale Science Center (Bsc), che si è svolto a Thiene il 20 e 21 giugno 2024.