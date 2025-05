xFarm Technologies: partnership con Jingold

xFarm Technologies, azienda che supporta il lavoro di oltre 500.000 realtà agricole appartenenti a più di 100 filiere su 8,6 milioni di ettari in oltre 100 Paesi del mondo, annuncia la partnership con Jingold, lo specialista globale del kiwi, che produce e distribuisce in tutto il mondo innovative varietà a polpa gialla, rossa e verde, punto di riferimento per gli operatori del settore e per i consumatori finali. Gli obiettivi della partnership sono la digitalizzazione dell’intera filiera italiana del kiwi e l’adozione, da parte dei conferenti, di Jingold Farm, piattaforma personalizzata sviluppata da xFarm Technologies, pensata per tracciare tutte le fasi fenologiche delle piante e le attività di campo ad esse connesse.

La digitalizzazione delle aziende agricole della filiera Jingold non solo garantisce una tracciabilità completa del prodotto, ma consente anche la raccolta sistematica di dati fondamentali per il monitoraggio della sostenibilità ambientale e sociale. Grazie a questi strumenti, è possibile misurare l’impatto delle pratiche agricole in termini di uso delle risorse, emissioni, efficienza energetica e rispetto dei disciplinari di produzione integrata. Un approccio che si traduce in un miglioramento continuo delle performance ambientali e nella valorizzazione del lavoro degli agricoltori, premiando le pratiche più virtuose.Gli utenti della piattaforma Jingold Farm avranno inoltre a disposizione i moduli xFarm necessari alla compilazione facilitata del Quaderno di Campagna dell’Agricoltore (Qdca) elettronico, la cui redazione diverrà obbligatoria a partire da gennaio 2026. La digitalizzazione della filiera porterà quindi un grande vantaggio per gli agricoltori coinvolti, che beneficeranno di meno controlli nella fase iniziale di transizione e arriveranno più sereni all’adempimento dell’obbligo normativo.

Il progetto nel dettaglioIl progetto è iniziato nel 2024 con attività di formazione incentrate sulla digitalizzazione e sul valore del dato, non solo a livello aziendale, ma anche di filiera. Sono state coinvolte 114 aziende, distribuite in 10 regioni italiane (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Veneto) che, grazie all’implementazione delle tecnologie proposte da xFarm Technologies, saranno ora completamente digitalizzate. Questo permetterà di registrare tutte le azioni compiute in campo, creando un pool di dati fondamentali per una reportistica precisa, non basata su sole stime. Raccogliere e archiviare dati relativi alle attività effettivamente svolte in campo permette di ottenere un calcolo molto più accurato dell’effettivo impatto ambientale della filiera, consentendo così di correggere eventuali inefficienze. I dati primari sono inoltre di fondamentale importanza per la realizzazione di report di sostenibilità, in grado di comunicare in maniera completa i diversi aspetti ambientali, sociali e di governance legati alla filiera.

La piattaforma Jingold Farm è stata sviluppata attorno alle esigenze specifiche della filiera del kiwi, strettamente legate alla particolarità della gestione di questa coltura, che richiede molte attenzioni da un punto di vista agronomico. Deve infatti essere monitorata accuratamente, in quanto in ogni fase fenologica la pianta ha necessità diverse, ed è quindi necessario programmare tempestivamente gli interventi colturali appropriati, per garantire l’’ottenimento di un prodotto di qualità. Per questo motivo, sono state inserite delle funzioni dedicate al controllo delle diverse fasi di crescita del kiwi, dal germogliamento alla maturazione, in modo da poter seguire con precisione la coltura di anno in anno, anche qualora ci fossero variazioni nello sviluppo delle piante legate all’oscillazione dei fattori climatici.

“Siamo molto soddisfatti del progetto portato avanti con Jingold, una realtà di alto profilo che fa della bontà dei prodotti la propria bandiera. La sua filiera è ampia e frammentata, ciò rende la necessità di digitalizzare i processi ancora più urgente e oggi più che mai necessaria. Questa transizione è senz’altro accelerata dalla necessità di adempire al nuovo obbligo normativo rappresentato dal Quaderno di Campagna dell’Agricoltore: le filiere giocheranno un ruolo importantissimo in questo passaggio, fornendo gli strumenti necessari ai loro conferenti, come ha fatto Jingold. Siamo certi che, dopo una prima fase di rodaggio, i dati raccolti saranno utili per un ulteriore miglioramento dell’efficienza organizzativa di Jingold, con delle chiare e decise ricadute anche sull’impatto ambientale“, racconta Matteo Vanotti, amministratore delegato di xFarm Technologies.

xFarm Technologies e Jingold saranno presenti a Macfrut (Rimini, 6-8 maggio 2025); il progetto verrà presentato il 6 maggio alle 10.00 a Macfrut durante un convegno privato rivolto ai produttori Jingold, dal titolo “Jingold – Road to 2030: una strada da percorrere insieme”.