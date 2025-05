Tuttofood/2. Italia del Gusto, Ponti e La Linea Verde protagonisti

In occasione di Tuttofood 2025, in programma dal 5 all’8 maggio 2025 a Fiera Milano Rho, Italia del Gusto, Ponti Spa e La Linea Verde saranno protagonisti con degustazioni e presentazioni dei nuovi prodotti. Un incontro è fissato con Giacomo Ponti presidente di Italia del gusto al Padiglione 2 – Stand A33/C33. Tra i possibili temi che verranno trattati nel dialogo con giornalisti ed esperti, i dazi commerciali e le normative europee: gli impatti reali sulle imprese italiane e le priorità per difendere la competitività del Made in Italy; l'Italian Sounding e le imitazioni del Made in Italy. Sul tavolo anche temi come la protezione del valore autentico delle nostre eccellenze sui mercati esteri; l'innovazione sostenibile e le filiere etiche: risposte concrete alle nuove esigenze dei consumatori globali; esportazione e promozione internazionale: strategie condivise per rafforzare la presenza del Made in Italy nel mondo

U altro tavolo interessante curato da Italia del Gusto, primo consorzio privato di imprese del food & beverage italiano impegnate nella promozione dell’eccellenza agroalimentare nel mondo, vede protagonista Domenico Battagliola, amministrator delegato de La Linea verde, in programma al Padiglione 5-Stand E13.



La Linea Verde è una delle principali realtà italiane nella produzione di ortofrutta fresca a basso impatto ambientale. Tra i possibili spunti della tavola rotonda, il tema delle filiere corte, che favoriscono il territorio e sostengono le comunità locali. In discussione anche i numeri di mercato delle insalate fresche in busta in Italia, che supera 1,5 miliardi di Euro e l'attenzione crescente dei consumatori verso scelte alimentari più sane e rispettose dell’ambiente, l’adozione di pratiche agricole all’avanguardia, l’utilizzo di materiali riciclabili per il packaging e l’impegno concreto nella riduzione degli sprechi alimentari.



Tra gli appuntamenti de La Linea Verde:

Lunedì 5 maggio: incontro con l’agenzia Armando Testa per scoprire i retroscena creativi della campagna DimmidiSì raccontati in prima persona dai direttori creativi Jacopo Morini e Fabiano Pagliara : dalla nascita dell’idea ai social, fino alle affissioni iconiche;

: dalla nascita dell’idea ai social, fino alle affissioni iconiche; Martedì 6 maggio ore 15.30: Taste Innovation Experience per partecipare a una degustazione speciale con tecnologia Thimus, assaggiando in anteprima le novità DimmidiSì e scoprendo in tempo reale, attraverso sensori innovativi, quanto i prodotti conquistano il palato e il cuore;

Mercoledì 7 maggio ore 16.30: Aperitivo Benessere showcooking & cocktail per gustare piatti vegetali DimmidiSì reinterpretati in chiave gourmet, abbinati a cocktail analcolici creativi realizzati con estratti freschi e l’arte mixology della Campari Academy.

Presso lo stand La Linea Verde sarà possibile scoprire e gustare le ultime novità, i nuovi wrap. Nel 2024, il mercato italiano dei wrap ha registrato una crescita delle vendite del 40% rispetto all’anno precedente, confermando l’interesse crescente verso soluzioni pratiche e bilanciate. La Linea Verde ha risposto a questa tendenza rilanciando i nuovi Wrap Kit DimmidiSì, che stanno già ottenendo ottimi risultati.