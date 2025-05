Grandi manovre in casa Heineken

È stato un ponte del Primo maggio di intenso lavoro quello appena trascorso da Heineken. Il colosso della birra infatti ha comunicato due importanti novità: l'espansione in India e il nuovo Heineken Studio.

Partiamo dalla prima novità, ossia l'espansione della rete di business services del birrificio con la creazione di un nuovo centro a Hyderabad, in India. Heineken Business Services India si aggiunge all'attuale rete globale di hub collegati e fornirà servizi e capacità essenziali alle società operative: la nota ufficiale riporta che la società prevede "che sarà operativo a partire dal quarto trimestre del 2025".

Heineken, inoltre, ha presentato Heineken Studio, nuova piattaforma volta a promuovere l'innovazione nel settore della birra. Lanciata a livello globale, inizialmente, in tre mercati, ossia Paesi Bassi, Francia e Irlanda, l'iniziativa, sottolinea il comunicato ufficiale, "nasce per amplificare il suo spirito innovativo, rafforzando l'impegno generale di Heineken per il futuro della socializzazione di qualità" mettendo a confronto "l'esperienza dei migliori talenti creativi nel campo della produzione di birra e dell'innovazione con i creatori di gusti culturali di oggi e di domani".

L'obiettivo, aggiunge la nota, "è quello di creare esperimenti audaci, progressisti e con una profonda rilevanza culturale. In questo spirito di collaborazione e di gioco innovativo, Heineken Studio esiste per facilitare uno scambio culturale: svilupperà esperienze e prodotti nuovi ed entusiasmanti che creeranno momenti di consumo elevati, ampliando le opportunità della birra e creando connessioni sociali di qualità". Il ciclo di feedback dei consumatori è parte integrante del progetto "e sarà fondamentale per dare forma alla sua offerta, consentendo al processo di innovazione di muoversi alla velocità delle tendenze dei consumatori".

"Heineken Studio -spiega Jules Macken, direttore globale dell'innovazione del marchio- è stato concepito come un parco giochi per la sperimentazione, dove innoviamo e troviamo nuovi modi per rinfrescare la vita sociale attraverso la creatività e le esperienze elevate. La bellezza di questo terreno di gioco è la capacità di essere audaci nella nostra esplorazione. Pur rimanendo fedeli alle nostre credenziali di masterbrand, Heineken Studio si propone di testare e imparare. Sperimentando con le birre, i rituali, i servizi e l'esperienza di prodotto, rispondiamo alle esigenze in evoluzione dei consumatori, ognuno con un chiaro programma di apprendimento, con la possibilità di scalare alcuni risultati, ma non tutti. I vantaggi sono duplici: non solo stiamo investendo nel futuro del nostro marchio, ma stiamo anche coltivando il nostro team talentuoso e creativo per spingere i confini dell'industria della birra e plasmare il futuro della socializzazione di qualità".

Le persone possono provare le ultime innovazioni presso l'Heineken Experience di Amsterdam. Qui, un bar sul tetto è stato ridisegnato per mostrare l'Heineken Studio, invitando i consumatori a sperimentare personalmente alcuni degli esperimenti e a farci sapere cosa ne pensano.

Le innovazioni attuali che i consumatori possono scoprire:

birra alla spina personalizzata: situata all'intersezione tra tecnologia e artigianato, questa "stampante di birra", prima nel suo genere, invita le persone a giocare con il profilo del carattere, la profondità, l'ABV e la finitura, a seconda dei gusti, dell'umore e dell'occasione.

infusioni di schiuma: il mondo della birra e i sapori di tendenza in un unico servizio. Una tecnologia proprietaria permette di infondere nella schiuma della classica Heineken un numero illimitato di sapori complementari. La schiuma infonde delicatamente i suoi sapori eccitanti nella birra, offrendo una nuova e fresca interpretazione di una vecchia bevanda preferita;

birre pilota: le Pilot Brews sono una serie in evoluzione di lager pionieristiche, in piccoli lotti, facili da bere e rinfrescanti. Un luogo in cui il nostro Brewmaster può giocare. Ogni serie è ricca di profondità e carattere, e spinge i confini della birra lager.

"Heineken Studio -sottolinea Nabil Nasser, Senior Director Heineken Brand and Quality Socializing- è un audace salto nel futuro e il nostro impegno a rimanere all'avanguardia. Provando e testando man mano, il nostro hub per l'innovazione senza paura è una proposta in continua evoluzione: investendo in esso, stiamo dando ai nostri team la possibilità di pensare in grande, sperimentare liberamente e dare vita a nuove idee".