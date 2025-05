Coop lancia "AI for Food"

Sviluppare le competenze chiave per applicare l’intelligenza artificiale al settore agroalimentare. “AI for Food” è il nuovo progetto che Coop, in collaborazione con Eiis (European Institute of Innovation for Sustainability), dedica alla sua community di giovani (18-30 anni), andando in cerca di tutti coloro che sono appassionati di tecnologia, AI e cibo. Un corso di formazione di 50 ore che si articola in tre fasi, avrà luogo tra giugno e dicembre e punta allo sviluppo di modelli integrativi di intelligenza artificiale che possano innovare l’intera filiera dell’agroalimentare. Le iscrizioni sono già aperte su coop.it/eventi/2212/AI-for-Food e chiudono il 25 maggio. Dopo l’adesione, i partecipanti verranno ricontattati per dei colloqui e la selezione che permetterà l’accesso al corso.

Tre le fasi. Si inizia con delle lezioni online asincrone volte a permettere ai partecipanti di acquisire le prime conoscenze di base e raggiungere un livello omogeneo di preparazione iniziale. Secondo step, sempre online per i 150 partecipanti più attivi, quattro incontri dinamici e interattivi realizzati in stile talk show con esperti per soddisfare curiosità e approfondire gli spunti più interessanti appresi sul tema. E poi per i 50 partecipanti più attivi e preparati arriva un viaggio durante l’Italian Tech Week 2025 dall’1 al 3 ottobre a Torino, prestigiosa vetrina dell’innovazione tecnologica, dove entreranno in contatto con investitori e leader del settore per raccogliere ulteriori spunti creativi. Qui, divisi in squadre multidisciplinari e guidati da una sessione di mentorship di esperti Eiis, elaboreranno proposte concrete basate su strumenti di AI per innovare la catena del valore Coop. I progetti migliori saranno presentati a dicembre al Demo Day con il management di Coop.

Il progetto “AI for Food” è l’ideale continuazione di un percorso di attenzione e sensibilizzazione che fa parte delle attività di Coop rivolte alla Coop Youth Experience, la community di giovani tra i 18 e i 30 anni di Coop. Negli scorsi anni seguendo sempre il criterio del cooperare assieme sono stati piantati 10 mila alberi in 10 capoluoghi di provincia, a partire da Milano nel 2021 e poi nel 2022 in giro per l’Italia a piantumare e ripulire giardini, prati e boschi, a Roma nel 2023 la community si è impegnata in azioni di sensibilizzazione sui temi del risparmio energetico e di riqualificazione di aree urbane, sempre in chiave green. Da qui anche la realizzazione di un murales sulla piazza della stazione Metro Rebibbia, creato con pittura mangia-smog, che lancia un messaggio di denuncia sulla crisi climatica in atto. E nel 2024 oltre 400 ragazzi hanno partecipato al percorso formativo “Sea Explorers” per la formazione di guide marine. Lezioni online, esperienze onsea e per i 10 migliori tra loro, un weekend sulla barca da regata partner di Coop, Anywave, per vedere da vicino quanto studiato.