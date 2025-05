Salute piante: Commissione UE lancia nuova campagna

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), la Commissione Europea e i loro partner in tutta Europa hanno lanciato il terzo anno della campagna #PlantHealth4Life, iniziativa transfrontaliera per proteggere la salute delle piante e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sua importanza per l'ambiente, l'economia e la vita quotidiana.

"Quando i cittadini comprendono il ruolo vitale della salute delle piante nelle loro vite – dal cibo sulle loro tavole all'aria che respirano – diventano potenti agenti di cambiamento", spiega Sylvain Giraud, responsabile dell'unità Salute delle piante presso la Direzione generale Salute e sicurezza alimentare (DG Sante). "#PlantHealth4Life ci ricorda che ognuno di noi può fare una differenza significativa rimanendo informato e facendo scelte ponderate che contribuiscono a proteggere ciò che ci sostiene tutti".

"Una pianta non è solo una pianta: può ospitare anche altri organismi viventi", ha affermato Giuseppe Stancanelli, responsabile del team di valutazione del rischio per la salute delle piante presso l'Efsa. "Nel nostro mondo interconnesso, le piante si muovono più che mai. Ecco perché l'UE si affida alla valutazione del rischio basata sulla scienza per comprendere e gestire le potenziali minacce alla salute delle piante, contribuendo a proteggere il nostro ambiente, l'agricoltura e la biodiversità. Attraverso la campagna #PlantHealth4Life, stiamo sensibilizzando tutta Europa".

Con una maggiore attenzione alla partecipazione, alla collaborazione e alla responsabilizzazione dei cittadini, la campagna #PlantHealth4Life di quest'anno riunisce partner di 26 Stati membri dell'UE, cinque Paesi in fase di preadesione all'UE e la Svizzera per sensibilizzare e ispirare il pensiero critico sui legami vitali tra piante sane, ambiente e la nostra vita quotidiana. Ponendo l'accento sull'azione concreta e sul coinvolgimento della comunità, la campagna incoraggia i cittadini informati non solo a riflettere, ma anche a condividere le proprie conoscenze e a ispirare altri a unirsi allo sforzo collettivo per salvaguardare i nostri ecosistemi e le nostre economie.

"Le piante costituiscono l'80% del cibo che mangiamo", si legge in una nota dell'Efsa, "nutrono gli animali che alleviamo e purificano l'aria che respiriamo. Ma non è tutto: piante sane significano una buona resa agricola, che a sua volta influisce sulla disponibilità di cibo e sui prezzi dei prodotti alimentari per i consumatori. Il cambiamento climatico e le attività umane, come il commercio e i viaggi, mettono le piante sotto forte pressione. La diffusione di parassiti e malattie delle piante può avere conseguenze economiche e ambientali devastanti. Ad esempio, le epidemie del batterio patogeno Xylella fastidiosa hanno devastato gli uliveti dell'Italia meridionale per oltre un decennio, causando la perdita di milioni di alberi e minacciando la biodiversità e le economie locali".

Tuttavia, molti cittadini non sono consapevoli dell'importanza della salute delle piante. #PlantHealth4Life mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi per la salute delle piante e sul ruolo che ognuno di noi può svolgere per proteggerle. Andrzej Chodkowski, ispettore Capo della Salute delle Piante in Polonia, incoraggia "tutti a collaborare e prendersi cura delle piante nelle immediate vicinanze, così da poter godere della loro rigogliosa vegetazione e dare vita insieme all'idea: 'Proteggere le Piante, Proteggere la Vita!'".

Le azioni di ogni europeo sono fondamentali per la salute delle piante. Visita il sito web della campagna #PlantHealth4Life e scopri come la campagna incoraggia il pubblico a salvaguardare la salute delle piante. Le risorse includono materiali stampa, post sui social media e video.