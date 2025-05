Nestlé: nasce un centro per la tecnologia alimentare avanzata

Nestlé ha annunciato oggi il rafforzamento delle sue competenze in Ricerca e Sviluppo nel settore delle biotecnologie e la creazione di un nuovo centro per le tecnologie avanzate (deep tech), al fine di potenziare la sua pipeline di innovazione e aumentare l'efficienza nella ricerca, nell'innovazione e nelle attività operative. Gli investimenti saranno resi possibili da un'organizzazione di Ricerca e Sviluppo più snella, da modalità di lavoro più agili, da un portafoglio progetti mirato e dalla ridistribuzione delle risorse di Ricerca e Sviluppo esistenti.

"Queste nuove competenze in ambito biotecnologico e deep tech alimenteranno la crescita, soddisfacendo le mutevoli esigenze dei consumatori e accelerando la trasformazione digitale di Nestlé", ha dichiarato Laurent Freixe, Ceo di Nestlé S.A.. "Si tratta di mettere in atto il Circolo Virtuoso di Nestlé: sbloccare gli investimenti attraverso efficienze per promuovere un'innovazione e una crescita più mirate e di impatto".

Il rafforzamento delle competenze in Ricerca e Sviluppo in biotecnologie all'avanguardia e nella ricerca clinica porterà a nuove soluzioni nutrizionali. Ciò rafforzerà ulteriormente le pipeline di innovazione di Nestlé incentrate sul consumatore per la nutrizione materna, della prima infanzia e medica, e sosterrà nuove piattaforme di crescita come la longevità, la salute delle donne e la gestione del peso. Soluzioni basate sulla scienza saranno inoltre sfruttate per il business di Nestlé dedicato alla cura degli animali domestici, compresi i prodotti terapeutici per animali domestici. Le nuove competenze includono lo sviluppo di test di screening di nuova generazione, capacità avanzate nella fermentazione di precisione e un programma di ricerca clinica rafforzato. Queste competenze porteranno a progressi significativi nella nutrizione di precisione e allo sviluppo di nuove generazioni di bioattivi e biotici altamente efficaci, inclusi post- e simbiotici.

La creazione di un centro per la tecnologia avanzata sarà una novità assoluta nel settore alimentare e nutrizionale. Nestlé si baserà sulle competenze esistenti nei sistemi di sensori, nelle soluzioni per il riconoscimento dei prodotti, nel controllo remoto e nelle soluzioni di visualizzazione. Il nuovo centro esaminerà, testerà e svilupperà nuove generazioni di sensori, robot, sistemi di codifica, soluzioni di intelligenza artificiale ad alte prestazioni e realtà virtuale/mista per aumentare l'efficienza nella ricerca, nell'innovazione e nelle operazioni. Le nuove tecnologie consentiranno lo sviluppo di macchine da caffè intelligenti, soluzioni innovative per la nutrizione di precisione, apparecchiature autocontrollate e nuove soluzioni per il controllo dinamico della qualità. Il centro sarà inaugurato ufficialmente nella prima metà del 2026, presso le strutture esistenti del Nestlé System Technology Center di Orbe, in Svizzera.

Da parte sua, Stefan Palzer, Cto di Nestlé S.A., ha dichiarato: "Continuiamo a trasformare la nostra organizzazione di Ricerca e Sviluppo per accogliere le tendenze scientifiche e tecnologiche e cogliere le opportunità di crescita attuali e future. Le nostre competenze biotecnologiche, leader del settore, forniranno nuovi ingredienti con bioefficacia clinicamente comprovata per la nutrizione di precisione di persone e animali domestici durante tutto il loro ciclo di vita. L'ampliamento delle nostre competenze uniche nel campo della tecnologia avanzata è fondamentale per massimizzare l'efficienza nell'innovazione e nelle operazioni. E tutto questo è supportato da un'organizzazione di Ricerca e Sviluppo più snella e agile".

L'organizzazione globale di Ricerca e Sviluppo di Nestlé risponde alle esigenze di aziende e consumatori, nonché alle tendenze ambientali e tecnologiche, sfruttando le sue piattaforme scientifiche e tecnologiche all'avanguardia. In stretta collaborazione con i team commerciali e con un'attenzione particolare a progetti meno numerosi ma di grande impatto, la Ricerca e Sviluppo sviluppa innovazioni di prodotto e tecnologiche differenzianti che alimentano la crescita di Nestlé.