Moody's, outlook negativo su Esselunga

Moody's ha confermato il rating Ba1 sul lungo termine di Esselunga ma ha abbassato l'outlook da stabile a negativo. L'abbassamento dell'outlook, secondo quanto ha riferito l'agenzia di rating, "riflette la sottoperformance della società rispetto al 2023 e alle nostre aspettative".

Il gruppo Esselunga, lo ricordiamo, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, ha realizzato vendite per 9,447 miliardi di Euro in crescita dell’1,3% rispetto al 2023. I prezzi a scaffale, però, hanno registrato una diminuzione media dello 0,2%, a fronte di aumenti medi dei listini dai fornitori pari allo 0,5%. A colpire duro è stato soprattutto l'ebitda risultato pari a 609,4 milioni di Euro, il 6,4% sulle vendite ma in calo del 7,5% rispetto a 699 milioni del 2023. Male anche il risultato netto che ammonta a 55,9 milioni in calo rispetto a 118,7 milioni del 2023. Nel 2024, Esselunga ha investito 535,9 milioni di Euro: nel corso dell'anno ha aperto due negozi, uno a Ravenna (leggi notizia EFA News) e l'altro a Treviglio in provincia di Bergamo (leggi notizia EFA News) e un “Le Eccellenze” a Cortina d’Ampezzo (leggi notizia EFA News). Sono stati altresì chiusi tre negozi, di cui due sono tuttora in fase di ristrutturazione.

In base a tutto questo, Moody's ha evidenziato "il rischio che la redditività e i flussi di cassa non migliorino nei prossimi 12-18 mesi e che la società non riesca a ottenere i miglioramenti dei margini previsti' e 'la riduzione della leva finanziaria'. L'outlook negativo riflette anche "politiche finanziarie piu' aggressive rispetto al passato", in particolare "il pagamento di 50 milioni di Eiro di dividendi e l'acquisizione di immobili per il futuro sviluppo nel 2024, che hanno contribuito al flusso di cassa negativo della societa'".

Moody's ha poi confermato il rating sul bond senior non garantito da 500 milioni di Euro.