Stef Italia: Paolo Maraschi nuovo direttore generale

Stef Italia, punto di riferimento nel trasporto e nella logistica agroalimentare a temperatura controllata, annuncia la nomina di Paolo Maraschi a direttore generale. Un passo strategico che segna l’avvio di una nuova fase per l’azienda, verso il consolidamento della sua posizione nel settore e il rafforzamento del suo ruolo di partner chiave al servizio di tutta la supply chain agroalimentare.

Forte di una consolidata esperienza maturata in realtà globali di primo livello nel settore logistico, Maraschi approda in Stef Italia con una spiccata visione internazionale. Laureato in Ingegneria al Politecnico di Milano, Maraschi ha avviato la sua carriera in Geodis Italia e proseguito il suo percorso professionale in Kuehne + Nagel, dove, in oltre 17 anni, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Italia, Francia e Russia, arrivando a ricoprire il ruolo di vicepresidente. Successivamente, ha assunto la carica di direttore generale di FM Logistic in Italia. Entrato a far parte del Gruppo Stef oltre sei mesi fa, Maraschi ha già intrapreso un percorso di integrazione che gli ha permesso di approfondire le dinamiche operative e strategiche del Gruppo, in Europa e in Italia. Nel corso di questo periodo, ha collaborato attivamente con il Comitato Direttivo italiano, visitato le filiali sul territorio e incontrato i team locali.

La nomina di Maraschi si inserisce in un piano programmatico mirato ad accelerare il business in un contesto sempre più dinamico e competitivo, puntando sull'ottimizzazione dei processi e sull’innovazione per continuare a garantire un accesso sicuro, sostenibile e diversificato alle risorse alimentari.

“Il nostro impegno sarà focalizzato sull’efficienza operativa e sull’ampliamento della nostra capacità di rispondere rapidamente alle esigenze del mercato", afferma Maraschi. "L’ascolto dei clienti, l’attenzione alla qualità, la tutela ambientale, l’innovazione e la valorizzazione del talento umano sono i pilastri che porterò avanti con l’ambizione di costruire un futuro di successo”.