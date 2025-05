Vino. Masaf: in arrivo 98 mln euro per promuovere export

È stato pubblicato il nuovo avviso relativo alla misura Ocm Vino - Promozione sui mercati dei Paesi terzi. Il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste mette a disposizione del settore vitivinicolo risorse per un totale di 98.027.879 euro, di cui oltre 22,5 milioni destinati al bando nazionale. Le restanti somme saranno assegnate attraverso bandi regionali e multiregionali.

La misura, che finanzia attività di promozione e informazione nei mercati esterni all'Unione europea, si conferma uno strumento strategico per rafforzare la presenza del vino italiano nel mondo, che già nel 2024 ha superato gli 8,5 miliardi di euro in esportazioni.

"Se oggi è ancora possibile promuovere il vino", ha dichiarato il ministro Francesco Lollobrigida, "è grazie a Nazioni come l'Italia, che si sono battute per non demonizzarlo. Il vino non è un nemico: fa parte della nostra cultura da millenni. È l'abuso a nuocere, non il consumo consapevole. Questa misura è fondamentale per sostenere le imprese del settore e migliorare i risultati - già significativi - raggiunti nel 2024".

Il nuovo avviso introduce importanti novità. Per la prima volta, tutto il procedimento — dalla configurazione della campagna alla valutazione dei progetti — sarà gestito tramite una piattaforma digitale, semplificando l'accesso per gli operatori. È stato inoltre introdotto un tariffario per cinque mercati strategici (Stati Uniti, Cina, Canada, Svizzera e Regno Unito), eliminando l'obbligo di presentare tre preventivi da fornitori esteri.

Inoltre, nuove regole di flessibilità operativa permettono di adattare le attività promozionali alle specificità di ogni mercato, anche in presenza di monopoli di Stato, riducendo gli oneri burocratici e rispondendo meglio alle esigenze del settore vitivinicolo.

Soddisfazione è stata espressa dalle associazioni della filiera vitivinicola nazionale – Alleanza Cooperative Agroalimentari, Assoenologi, Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri, Federdoc, Federvini e Unione Italiana Vini. "La misura conferma l’efficacia nel metodo e nei contenuti del percorso intrapreso dal ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste per risolvere alcune delle complessità di fondo che avevano interessato la misura della promozione", si legge in una nota congiunta.

Le associazioni esprimono quindi "il proprio apprezzamento per l’impegno profuso e il lavoro svolto dal ministero, riconoscendo i miglioramenti apportati all’Avviso, che rispondono all’auspicata esigenza di maggiore semplificazione e chiarezza operativa. Siamo convinti", conclude la nota", che la prossima campagna di promozione possa contribuire ad un ulteriore consolidamento dell’immagine e del valore del vino italiano nel mondo in un momento caratterizzato da incertezze legate ad un cambiamento dei consumi e tensioni geopolitiche con alcuni dei principali partner commerciali dell’UE".