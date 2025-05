Giornata Ristorazione: III° edizione celebra settore da 59 mld euro

Con 328.000 imprese attive, 1,5 milioni di occupati (di cui oltre 1,1 milioni sono lavoratori dipendenti) e un valore aggiunto di oltre 59 miliardi di euro, la ristorazione italiana rappresenta non solo un’eccellenza culturale e identitaria, ma anche uno dei comparti chiave per la crescita economica del Paese. Un settore strategico per le filiere del turismo e dell’agroalimentare, oggi però messo a dura prova da un eccesso di offerta, da un quadro normativo frammentato e da forme crescenti di concorrenza sleale, a fronte dell’assenza di un’efficace politica economica di settore.

Per riflettere su questi temi e celebrare il ruolo sociale e imprenditoriale della cucina italiana, Fipe-Confcommercio promuove la terza edizione della Giornata della Ristorazione, articolata in tre giornate di eventi dal 15 al 17 maggio tra Roma e il territorio, con il coinvolgimento di ristoratori, istituzioni, scuole, associazioni e rappresentanti del mondo culturale ed economico: sono più di 10mila i ristoranti aderenti a questa edizione - in Italia e all’estero - e oltre 100 gli eventi celebrativi che si terranno su tutto il territorio nazionale.

L’edizione 2025 è dedicata all’uovo, simbolo di creazione, rinascita e unità, scelto come icona per raccontare la ricchezza simbolica, culturale e produttiva della ristorazione italiana. Proprio per celebrare il tema dell’edizione annuale, il piatto della Giornata della Ristorazione 2025 è l’ovetto croccante con asparagi scottati, fonduta di blu del Moncenisio e tartufo nero d'Alba dello chef Lorenzo Leggero del ristorante Celestino di Piobesi Torinese.

"La Giornata della Ristorazione nasce per affermare con forza il valore culturale e imprenditoriale del nostro comparto, che è tra i più riconosciuti e apprezzati al mondo. Ma è anche un’occasione per ribadire l’urgenza di politiche che sappiano sostenere davvero il settore, ancora oggi privo di un disegno strategico, e di difendere le nostre imprese da una concorrenza sleale sempre più insidiosa. È arrivato il momento di evolvere dal concetto di Made in Italy a quello di Sense of Italy, che unisca bellezza, competenze, tradizione e innovazione in una visione generativa capace di dare prospettiva al Paese", ha dichiarato Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio.

Tra i principali focus di questa edizione, la presentazione dell’Antologia della Ristorazione Italiana, edita da Topic e a cura di Marco Bolasco, che promuove un nuovo racconto del settore, ampio e aggiornato ai tempi e alle sfide del presente, che mira a entrare nei programmi scolastici degli Istituti Professionali per i Servizi Alberghieri e Ristorazione del Paese. Un veicolo per riaffermare i cardini valoriali del modello alimentare italiano, obiettivo condiviso con il Premio Fipe – Giornata della Ristorazione 2025, consegnato nella giornata di ieri 15 maggio. Il Premio, dal nome suggestivo Vesta, è stato ideato da Tipstudio e commissionato da Triennale Milano per conto di Fipe, e consiste in una scultura prodotta in una serie limitata di esemplari: un’edizione esclusiva che fonde estetica, simbolismo e maestria artigianale. Il riconoscimento è stato assegnato ad Aboca, Caritas Italiana, Ferrari-Trento, Carlo Petrini, l’onorevole Luca Squeri e Sveva Sagramola per aver contribuito alla valorizzazione della ristorazione italiana nel loro specifico settore.

A concludere le celebrazioni è stata l’Assise della Ristorazione Italiana, che si è svolta questa mattina nella prestigiosa sede della Camera di Commercio di Roma – Tempio di Vibia Sabina e Adriano. A seguito dell’apertura del presidente Stoppani, si sono tenuti due panel dedicati al ruolo della ristorazione nella filiera agroalimentare e al suo valore all’estero, che hanno coinvolto numerosi professionisti del settore e istituzioni. Nel corso della giornata, si è tenuto l’intervento del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. È stato inoltre presente all’incontro l'onorevole Giorgio Salvitti, che ha portato i saluti del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Il confronto e le celebrazioni proseguiranno in tutta Italia sabato 17 maggio, con eventi organizzati da ristoranti, associazioni, enti e istituzioni nei territori, sia in Italia che all’estero.