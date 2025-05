Giornata della celiachia, Serenissima Ristorazione elabora i menù gluten free

Serenissima Ristorazione, capofila del Gruppo Serenissima e tra i player più importanti nel settore della ristorazione collettiva, con 14 società collegate, più di 10.500 dipendenti e un fatturato in crescita che nel 2023 ha superato 535 milioni, rinnova la sua collaborazione e il suo impegno per le iniziative al fianco di AIC, Associazione Italiana Celiachia. Come già accaduto negli anni passati Serenissima ha ideato per la Giornata della celiachia che si celebra oggi 16 maggio dei menu gluten free per gli alunni di 20 scuole dell’infanzia e primarie della Lombardia. La celiachia, lo ricordiamo, è un'infiammazione cronica dell’intestino tenue scatenata, nei soggetti predisposti geneticamente, dall’ingestione di glutine.

il menù, composto da un primo piatto, un secondo piatto con contorno di verdure e da una porzione di frutta, è stato proposto in 12 scuole del Comune di Bollate oghi venerdì 16 maggio. Il 14 maggio invece è stato servito in provincia di Como in 8 scuole che hanno aderito all’iniziativa: 2 nel Comune di Bulgarograsso, 2 in quello di Cassina Rizzardi, 1 nel Comune di Luisago e 3 in quello di Olgiate Comasco.

L’iniziativa di Serenissima Ristorazione si inserisce nell’ambito di “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine” che prevede l’organizzazione di un pasto senza glutine per tutti nella mensa delle scuole di tanti Comuni italiani.

Ogni anno, nella settimana che include il 16 maggio, Giornata Internazionale della celiachia, l’Associazione Italiana Celiachia promuove iniziative ed eventi su tutto il territorio italiano, mettendo a disposizione il portale settimanadellaceliachia.it per informare correttamente sulla malattia. Un momento di sensibilizzazione reso possibile dalla collaborazione degli istituti scolastici in cui Serenissima Ristorazione gestisce il servizio di mensa scolastica e dal supporto fondamentale delle dietiste del gruppo con l’obiettivo di aumentare la conoscenza e la sensibilità nei confronti della celiachia e delle conseguenze a essa correlate, creando un momento di condivisione tra docenti e alunni affinché per tutti il pasto sia un momento di piacere.

Nel 2025 l’impegno di Serenissima assume un valore ancor più significativo a 20 anni di distanza dall’approvazione della Legge n. 123/2005, norma che ha introdotto in Italia per la prima volta il diritto dei celiaci al pasto senza glutine nelle mense pubbliche, la maggior parte di queste scolastiche. Prima di questa legge infatti gli studenti celiaci dovevano tornare a casa per consumare il pasto senza glutine imposto dall’unica terapia per la celiachia.

Serenissima Ristorazione è da sempre attenta alla qualità e alla sicurezza alimentare, per questo da anni presso lo stabilimento di Boara Pisani produce tramite una linea produttiva dedicata prodotti senza glutine certificati secondo il DTP 108 di CSQA.

"Nel ventesimo anniversario dell’approvazione della prima norma nazionale per avere i pasti senza glutine nelle mense pubbliche italiane, riteniamo sia fondamentale mantenere costante il nostro impegno a supporto alle iniziative di AIC nella settimana della celiachia -commenta Maria Leida Putin, responsabile Area Tecnica del Gruppo Serenissima Ristorazione-. Secondo gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità la Lombardia è la Regione d’Italia con il maggior numero di persone affette da celiachia: per questo è essenziale sviluppare iniziative sul territorio per sensibilizzare tutti su una tematica che ha un impatto sulla vita di decine di migliaia di persone. I menù specifici che proponiamo in questa settimana e che predisponiamo ogni giorno sono il risultato dell’impegno costante del nostro team di dietisti che ringrazio per la loro competenza e professionalità messa a servizio di tutte le realtà con cui collaboriamo quotidianamente».