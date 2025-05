Linkontro: giovani guadagnano e spendono più rispetto al passato

Nel corso della 42° edizione del forum del Largo Consumo, promosso da NielsenIQ.

Si è conclusa la 40° edizione de Linkontro, l’evento di riferimento nel mondo del Largo Consumo organizzato da NielsenIQ. L’evento dal titolo “… Siamo noi. In viaggio per esplorare nuovi confini” ha riunito personalità di spicco di industria e grande distribuzione – accolto nella storica location del convegno, il Forte Village Resort in Sardegna, dove 245 aziende e più di 670 manager hanno apprezzato gli interventi di 32 relatori (leggi notizie EFA News 1 e 2).

Oltre alla panoramica sull’andamento del comparto, molti i temi di attualità e di settore affrontati. Dallo scenario economico, sociale e politico, la cultura aziendale e il confronto tra generazioni, la leadership femminile, fino alle opportunità di collaborare nella filiera. Riflettori puntati anche sui consumatori del domani, la GenZ, insieme alle nuove abitudini di consumo e le sfide da affrontare.

“Il 2025 si è aperto all’insegna del segno positivo sia in termini di quantità che di valore. Un andamento di positività diffusa che deriva non solamente da alcune categorie che crescono e riflettono i bisogni emergenti dei consumatori, ad esempio il tema del benessere, ma ancora nuovi canali distributivi che si affacciano sul mercato, e soprattutto una convivenza tra Industria di Marca (Idm) e Marca del Distributore (Mdd) in un contesto che permette a entrambe di svilupparsi. Oggi, l’agenda per il mercato è costituita da quattro elementi, a iniziare dalla 'coompetizione' che implica la creazione di relazioni di reciproco vantaggio tra industria, distribuzione e comunicazione al fine di generare valore 'diffuso'", osserva Enzo Frasio, amministratore delegato di Niq Italia.

Consumatore al centro, dunque, con uno sguardo attento al domani. È la GenZ tra i protagonisti della giornata conclusiva de Linkontro 2025. A parlarne, Ramon Melgarejo, President Strategic Analytics & Insights di Niq, sottolineando come sia proprio questa generazione che ridefinirà il consumo a livello globale, rivoluzionando le dinamiche di mercato con un potere di spesa superiore rispetto ai coetanei delle generazioni precedenti.

Secondo i dati NielsenIQ, i giovani nati tra il 1995 e il 2010 mostrano una forte attenzione alla qualità, alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica, privilegiando prodotti che rispecchiano i loro valori di individualità, etica e benessere. Questo cambiamento impatta direttamente le strategie dei brand, che devono adattarsi a una generazione sempre più omnicanale e digitale, capace di influenzare interi settori attraverso scelte consapevoli e nuovi modelli di acquisto.

Inoltre, stando sempre alle rilevazioni NielsenIQ, i membri della Gen Z di 25 anni guadagnano e spendono di più rispetto alle generazioni precedenti alla stessa età. Questa tendenza è globale: negli Stati Uniti ad esempio la Gen Z (che rappresenta il 20% della popolazione americana) supera Millennials e Gen X per consumi medi annui per persona (38,3K $ per la Gen Z, 30,5k$ per GenY/millennials e 28,9K $ per Gen X), fenomeno che si riscontra anche in Europa, in cui la Gen Z è il 17% della popolazione e i consumi medi annui per persona sono pari a 20,8K $ (16,6K$ per GenY/millennials e 14,2K $ per Gen X).

La chiave per comprendere la Gen Z sta nei suoi valori: Individualità, Moralità, Flessibilità e Benessere. Questi quattro pilastri, comuni a livello globale, orientano le scelte di acquisto e il rapporto con i brand. La Gen Z cerca prodotti che riflettano la propria unicità, ma anche l’impegno etico e la sostenibilità. La soluzione? Investire in prodotti di qualità e duraturi, che rappresentano per la Gen Z una nuova forma di sostenibilità.

"Le aziende che comprendono il valore dei consumatori della Gen Z hanno l’opportunità di costruire relazioni di lungo termine, basate su trasparenza e innovazione", afferma Melgarejo. "I marchi che sapranno interpretare le loro esigenze e coinvolgerli attraverso canali digitali e social commerce saranno i veri protagonisti del mercato nei prossimi anni".