World Burger Day. Heinz firma un menù limited edition

In occasione del World Burger Day del 28 maggio Heinz propone la campagna "On the road to taste - It has to be Heinz" che permetterà ai ristoranti di ricevere un menù speciale composto da 6 panini in edizione limitata creati dalla Business Development Chef Heinz, Chiara Guenzi. Un vero e proprio menù da proporre dal 28 maggio al 30 luglio, con 6 panini che riprendono fatti iconici di Heinz. Ognuno di essi è un assaggio della storia Heinz, audace e originale, per un menù limited edition da ricordare. Il brand propone un vero tour del gusto lungo una timeline di presentazione per creare un’esperienza unica per ristoratori e consumatori.

I 6 panini signature

29 maggio-5 giugno: Smokey 1869. Nel 1869 nasce Heinz. Da allora oltre 150 anni di gusto e qualità. Protagoniste la salsa Heinz Classic BBQ e la Mayonnaise Professional, più ingredienti must have come carne di manzo, pancetta e scamorza; 6 giugno-16 giugno: Irresistible nuggets. Ebbene sì, un panino con i nuggets, di pollo o plant based. Sempre più irresistibile con la Heinz Smokey Baconnaise, una salsa cremosa e dal sapore affumicato; 17 giugno-26 giugno: Spicy 57. Perché 57? È l’unione di 5 e 7, i numeri fortunati di Henry J. Heinz e sua moglie. Il perfetto equilibrio del piccante della Mayo Spicy, la maionese vegana con Sriracha, con la dolcezza delle patate dolci e la croccantezza delle melanzane fritte; 27 giugno-6 luglio: It has to be pickle. Una nuova faccia dell'iconicità, con Heinz Ketchup Pickle, il ketchup al sapore di cetriolino, ingrediente tipico dell’american burger. L’uovo conferisce un effetto cremoso, per un panino ancora più appetitoso; 7 luglio-17 luglio: Unmistakable crunch. Così croccante che fa un rumore inconfondibile grazie al pollo fritto e agli anelli di cipolla. E il fritto si sposa alla perfezione con le note piccanti della salsa Heinz Algerienne, a base di maionese aromatizzata alla paprika, cipolle e altre spezie; 18 luglio-30 luglio: Iconic tomato. Il viaggio del gusto si chiude con una vera icona del brand, Heinz Tomato Ketchup, in questo caso sulle polpette di carne o plant based.

Non semplici ricette, ma un percorso di gusto che permette al ristoratore di ingaggiare in un evento unico i suoi clienti fidelizzati e allo stesso tempo conquistare il palato di nuovi audaci gastro esploratori. Oltre al ricettario verrà fornito il supporto necessario per rendere l’evento semplice da gestire e di grande impatto: nella dotazione è previsto un menù accattivante e chiaro per i tavoli, dove vengono presentati i sei panini lungo un percorso ideale. Inoltre, l’iniziativa verrà pubblicizzata sui canali ufficiali Heinz così da garantire la massima visibilità.

Aderire alla campagna "On the road to taste-It has to be Heinz" significa offrire ai clienti del proprio locale un’esperienza unica e differenziante, che permette di valorizzare il proprio ristorante grazie al supporto di un marchio iconico a livello internazionale. Un’iniziativa che celebra non solo la storia dei prodotti Heinz più noti e riconosciuti ma, attraverso le ultime innovazioni come Heinz Mayo Spicy e Heinz Ketchup Pickle, sottolinea la crescita del portfolio ben oltre il classico ketchup.

"I consumatori sono sempre alla ricerca di esperienze uniche e travolgenti, e per noi sono al centro di tutto ciò che facciamo. Con Heinz offriamo ai ristoratori l’opportunità di fornire ai propri clienti una vasta gamma di condimenti versatili di ispirazione globale, sotto un marchio amato e sinonimo di qualità e gusto, per ispirare nuovi modi divertenti di gustare i propri piatti preferiti -afferma Maria Giuseppina Quarin, Marketing & Brand Activation Manager Away From Home di Kraft Heinz-. Sfruttando la nostra esperienza nella creazione di alcune delle salse più amate al mondo, abbiamo progettato la campagna On the road to taste-it has to be Heinz, come soluzione innovativa e divertente per i più appassionati".