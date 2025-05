Löwengrube-Paulaner: alleanza strategica per le sfide del mercato

In un periodo di grandi trasformazioni e sfide per il settore della ristorazione, Löwengrube, il format che da oltre 20 anni porta in Italia l’autentica esperienza delle bierstube bavaresi, annuncia una storica alleanza con Paulaner, icona della tradizione birraia di Monaco di Baviera dal 1634. Questa collaborazione, che segue di pochi giorni l’ingresso di Sal Service Srl nel capitale di Lowengrube e Tosca Eccellenze Toscane (leggi notizia EFA News), rappresenta non solo un'importante espansione dell'offerta, ma anche una risposta concreta alle difficoltà del mercato, dimostrando che le crisi si affrontano con visione strategica, sinergie solide e uno sguardo al futuro.

"Per affrontare al meglio le sfide del mercato, è fondamentale creare nuove alleanze. Questa partnership corona il lavoro di 20 anni dalla fondazione della società, che Monica e io abbiamo costruito da zero. Paulaner è il marchio numero uno a Monaco e, grazie a questo accordo, avremo a disposizione supporto e competenze in marketing, strategie e innovazione, rendendo Löwengrube sempre più forte e autentico. Quello che abbiamo sviluppato in questi anni ci permetterà di guardare al futuro con prospettive ancora più promettenti assieme a un grande partner”, afferma Pietro Nicastro, Founder e Ceo di Löwengrube, insieme a Monica Fantoni.

“Siamo entusiasti di inaugurare la nuova partnership con Sal Service con un accordo di grande importanza come quello con Paulaner, che rappresenta un forte slancio per i progetti futuri", dichiara Fabrizio Tonfoni appena nominato nuovo amministratore delegato di Löwengrube.

Löwengrube ha scelto Paulaner come partner ideale per potenziare ulteriormente la propria offerta e celebrare la cultura bavarese in Italia. Questa partnership strategica sottolinea l'impegno di Löwengrube verso l'eccellenza in termini di qualità, ospitalità e convivialità, valori che da sempre contraddistinguono il marchio.

In un contesto economico dinamico, la lungimiranza di Löwengrube nel creare alleanze optando per un partner di prestigio come Paulaner, rappresenta una mossa vincente per affrontare le sfide del mercato italiano.

“Con soddisfazione iniziamo questa partnership commerciale con Löwengrube, che ci permetterà di ampliare ulteriormente la possibilità di vivere l’autentica esperienza bavarese in Italia, grazie alla loro rete esclusiva di locali che offrirà i nostri prodotti. Questa collaborazione strategica rappresenta un passo importante nel rafforzamento della presenza del brand Paulaner sul mercato italiano, valorizzando nel contempo la birra bavarese all’interno della ristorazione”, ha dichiarato Silvio Busato, Area Manager Ho.Re.Ca Italia Paulaner Distribuzione.