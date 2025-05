Ue, 15 milioni per gli agricoltori di Cechia, Slovenia e Germania

Gli Stati membri dell'Ue hanno approvato la proposta della Commissione di mobilitare 15 milioni di Euro dalla riserva agricola per sostenere gli agricoltori di Cechia, Slovenia e Germania colpiti da eventi meteorologici avversi e da una recente epidemia di malattie animali. Questa misura contribuirà a sostenere gli agricoltori colpiti di questi Paesi che, di conseguenza, hanno subito perdite di mercato. In dettaglio, la Commissione ha proposto di stanziare 7,4 milioni di Euro per la Repubblica Ceca, 2,9 milioni di Euro per la Slovenia e 4,8 milioni di Euro per la Germania.

Nel mese di settembre 2024, la Repubblica Ceca è stata colpita da piogge torrenziali, forti venti e inondazioni che hanno compromesso la produzione di seminativi e di frutta e verdura.

In Slovenia, le gelate primaverili della seconda metà di aprile 2024 hanno avuto un impatto sulla produzione di alcuni prodotti ortofrutticoli e sui vigneti.

Il 10 gennaio 2025, la Germania ha confermato e notificato un focolaio di afta epizootica nello Stato federale di Brandeburgo, che ha colpito i bufali d'acqua, richiedendo subito lo stato di crisi all'Ue (leggi notizia EFA News). In risposta, la Germania ha rapidamente attuato tutte le misure veterinarie e di salute animale necessarie, in linea con la legislazione dell'Ue, comprese ulteriori restrizioni per prevenire un'ulteriore diffusione. Nel Brandeburgo è stato introdotto un divieto generale di movimento per alcune specie di bestiame.

Queste misure di emergenza, sebbene necessarie, hanno avuto ripercussioni economiche significative per gli allevatori vicini. Gli operatori della regione hanno subito perdite di reddito a causa del latte crudo non consegnato e della riduzione del valore commerciale dei suini, perdite che non sono coperte da altri meccanismi di compensazione esistenti nell'UE.

Il sostegno legato alle avversità atmosferiche può essere integrato fino al 200% con fondi nazionali. Il sostegno agli agricoltori che subiscono perdite di mercato nel contesto di un'epidemia di malattie animali è cofinanziato dallo Stato membro interessato. Le autorità nazionali devono distribuire gli aiuti agli agricoltori entro il 31 dicembre 2025 in Cechia e Slovenia ed entro il 30 novembre 2025 in Germania, garantendo che gli agricoltori siano i destinatari finali.

Dopo l'approvazione da parte degli Stati membri, la Commissione adotterà la sua proposta. La proposta sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, in modo che i tre Stati membri interessati possano attuarla senza indugio.



Per quanto riguarda la misura legata alle avversità atmosferiche, gli Stati membri interessati dovranno notificare alla Commissione i dettagli dell'attuazione delle misure, in particolare i criteri utilizzati per determinare la concessione di aiuti individuali, l'impatto previsto della misura, le previsioni di pagamento suddivise per mese e il livello di sostegno supplementare da fornire. La notifica deve includere anche le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni.

La politica agricola comune (PAC) 2023-2027 prevede una riserva agricola di almeno 450 milioni di Euro all'anno per far fronte a perturbazioni del mercato o eventi eccezionali che colpiscono la produzione o la distribuzione. Data la crescente frequenza di eventi climatici avversi, la Commissione ha sottolineato l'importanza di rafforzare gli strumenti di gestione del rischio e di promuoverne un uso più ampio in tutta l'Ue, insieme a misure proattive per affrontare le cause profonde e migliorare la resilienza delle aziende agricole nel medio termine. Con le ultime proposte di semplificazione della Commissione, saranno possibili nuovi pagamenti di crisi nell'ambito dei Piani strategici della PAC per gli agricoltori che devono far fronte a calamità naturali.