Intesa Sanpaolo: inaugurato parco rurale "La Palazzina"

Inaugurato a Voghera il Parco Rurale la Palazzina, un progetto della Cooperativa Sociale 381 Onlus sostenuto da Intesa Sanpaolo, attraverso il Programma Formula, in collaborazione con Cesvi. Da oggi l’intera comunità e il territorio potranno beneficiare di un luogo dove è possibile promuovere l’agricoltura sociale, favorire l’inclusione lavorativa, rigenerare l’ambiente e praticare l’economia circolare.

Il progetto, selezionato nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese e realizzato in collaborazione con Assolombarda, nell’ambito di Pavia Capitale della Cultura d’Impresa 2023, è stato sostenuto attraverso una raccolta fondi attiva da luglio a settembre 2023 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. In tre mesi, sono stati raccolti oltre 100.000 euro grazie alla generosità di cittadini, imprese e anche della Banca che ha partecipato attivamente contribuendo con 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online.

Il Parco Rurale la Palazzina oggi è un ambiente rigenerante e inclusivo e grazie ai fondi raccolti è stato possibile creare un giardino terapeutico, curato nei minimi dettagli, con spazi distinti, cromie floreali e profumi delicati, per contribuire alla salute psico-fisica di chi lo frequenterà. Sono stati inoltre realizzati diversi orti sociali dove la comunità di Voghera potrà coltivare i propri ortaggi; questi nasceranno dalla riqualificazione di un terreno non coltivato, per offrire prodotti etici, sostenendo la salvaguardia ambientale e la biodiversità agricola locale. Potranno essere reintrodotte varietà ortive e cerealicole tradizionali e piante spontanee autoctone, tipiche del pavese.

All’interno del Parco è stato costruito un luogo di aggregazione, realizzato in legno, completamente autonomo dal punto di vista energetico grazie a pannelli solari e fotovoltaici e che diventerà un punto di incontro per laboratori creativi durante tutto l’anno, di socializzazione e benessere per tutte le età. Infine, è presente uno spazio per l’economia circolare adibito alla riparazione ed al riuso per ridurre gli sprechi ed i rifiuti, dando nuova vita ad oggetti di ogni tipo. Questo anche grazie all’inserimento già avviato di 18 adulti (dai 18 anni in su) con disabilità, in situazioni di fragilità psicosociale e di emarginazione e in percorsi di dimissione dal carcere di Voghera, coinvolte in lavori di messa alla prova o di pubblica utilità in collaborazione con Uepe, promuovendo così percorsi di autonomia, inclusione sociale e nuove opportunità socio-lavorative.

Grazie alla partecipazione di diversi attori è stato possibile creare un nuovo sistema agricolo che favorisca lo sviluppo delle aree svantaggiate e periurbane, inoltre cruciale è stata la collaborazione con il settore imprenditoriale locale, incoraggiando l'adozione di pratiche di Responsabilità Sociale d'Impresa.

Il progetto ha contribuito alla sfida prioritaria dell’integrazione e della coesione sociale, obiettivo di Intesa Sanpaolo, che si pone come Istituzione al servizio del Paese per promuovere una società più equa, a beneficio di una crescita sociale inclusiva.

“Abbiamo scelto insieme a Cesvi di accompagnare la Cooperativa Sociale 381 in questo percorso perché siamo convinti che il Parco Rurale darà a Voghera un sostegno concreto per la rigenerazione ambientale, il benessere delle persone e l’inserimento lavorativo", dichiara Paola Lecci, direttore regionale Lombardia Sud Intesa Sanpaolo. "L’approccio del nostro Progetto Formula promuove solidarietà e senso di comunità e dimostra come unendo le forze si crei valore in modo mirato ed efficace. In Lombardia, abbiamo sostenuto ad oggi circa 40 iniziative con donazioni per oltre 4,5 milioni di euro a favore di giovani, famiglie, anziani per una crescita sociale inclusiva”.