Migliaia di animali a rischio e città isolate dopo le piogge torrenziali che hanno colpito il sud-est del Paese

L'Australia sudorientale sta affrontando una crisi senza precedenti a seguito delle intense inondazioni che hanno devastato le regioni di Mid-North Coast, North Coast e Hunter nel Nuovo Galles del Sud (NSW) la settimana scorsa, a partire da lunedì 19 maggio scorso. Con città isolate e migliaia di capi di bestiame intrappolati e a rischio, il governo del NSW ha annunciato un'operazione di soccorso aereo massiccia, dispiegando elicotteri per consegnare foraggio d'emergenza agli allevatori in difficoltà. Davvero vaste le aree rurali in un mare di fango e acqua, che travolge case e isola intere comunità. La situazione più critica riguarda l'agricoltura, con innumerevoli capi di bestiame rimasti appunto bloccati dalle acque e impossibilitati a raggiungere pascoli o rifornimenti.

"Questo evento meteorologico estremo si è rivelato più impattante di quanto si pensasse possibile," ha dichiarato il ministro dell'agricoltura del Nuovo Galles del Sud, Tara Moriarty, in un comunicato stampa emesso ieri. Questi ha elogiato gli agricoltori per i loro eroici sforzi nel proteggere il bestiame, ma ha sottolineato la necessità di un intervento immediato per evitare ulteriori perdite.

Per far fronte all'emergenza foraggio, il governo del NSW ha attivato gli elicotteri di soccorso Westpac Life Saver Questi aeromobili, solitamente impiegati per operazioni di salvataggio costiero, sono stati riadattati per compiere "lanci aerei di foraggio". Fino a ieri domenica 25 maggio, sono stati effettuati oltre 43 lanci di foraggio tramite elicottero, integrati da circa 131 consegne di emergenza effettuate con altri mezzi dove possibile, come camion e imbarcazioni. Dato il contesto del Nuovo Galles del Sud e le tipologie di missioni (consegna di foraggio, ricerca e soccorso), è altamente probabile che ad operare dal cielo siano i modelli d'elicottero BK-117 e/o AW-139, in flotta al Westpac Lifesaver Rescue Helicopter Service.

Oltre al foraggio, una delle sfide più delicate che gli agricoltori stanno affrontando è lo smaltimento degli animali deceduti. Moriarty ha evidenziato che la gestione delle carcasse è un "processo difficile" ma cruciale per la salute pubblica e ambientale. Attraverso una hotline di emergenza dedicata, gli agricoltori e i residenti possono presentare richieste per lo smaltimento delle carcasse e segnalare la perdita di bestiame. Leigh Pilkington, direttore del Dipartimento delle Industrie Primarie del NSW, ha espresso la vicinanza del governo agli allevatori: "Sappiamo che è un periodo incredibilmente difficile per i proprietari terrieri e abbiamo team pronti ad assisterli dove possibile". Le autorità locali e le associazioni agricole stanno lavorando a stretto contatto per valutare i danni e fornire il supporto necessario alle comunità colpite in questa fase di recupero.