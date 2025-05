Nescafé: inaugurato locale a Milano Centrale in partnership con La Yogurteria

Dopo il grande successo delle precedenti aperture a Varese e Olbia, La Yogurteria e Nescafé portano la loro partnership anche nel cuore pulsante di Milano, all’interno della vivace Stazione Centrale. Nasce così un nuovo punto vendita La Yogurteria Art Caffè, pensato per offrire a viaggiatori e milanesi un’oasi di gusto e qualità dove prendersi una pausa speciale oppure per chi è di fretta, scegliere una tra le tante proposte on the go da gustare comodamente in treno.

Un luogo unico in cui si incontrano due eccellenze: da un lato il Frozen Yogurt iconico de La Yogurteria, dall’altro le miscele di caffè in grani finemente tostate di Nescafé Espresso Bar, per una proposta di caffetteria moderna e creativa che conquisterà il palato di chi ama sperimentare.

ll nuovo punto vendita, inoltre, offrirà un’esperienza multisensoriale, con un menu ricco e creativo che spazia:

- dalle special edition di frozen yogurt a base Nescafé;

- a un ricco menu di golosi caffè freddi firmati Nescafé e la Yogurteria;

- alle proposte originali come il frappuccio o gli "Yo Coffee" milkshake al cappuccino con Frozen Yogurt

“Siamo entusiasti di portare il format Art Caffè anche a Milano, in una location simbolo del dinamismo e dell’innovazione italiana. Qui ogni pausa diventa un’esperienza da vivere e condividere. La combinazione che miscela il gusto intenso del caffè in grani Nescafé Espresso Bar con la cremosità del nostro yogurt gelato è davvero vincente”, afferma Alberto Langella, Ceo & founder de La Yogurteria.

“Proseguire una collaborazione di successo con La Yogurteria, in un contesto strategico e vivace come la Stazione Centrale di Milano, è per noi motivo di grande soddisfazione. Vogliamo rendere ogni momento della giornata — dalla colazione alle pause caffè, fino alla sera — un’esperienza ancora più ricca e piacevole, per i milanesi e per i viaggiatori di passaggio”, aggiunge Paolo Pisano, Marketing Manager Nescafé & Starbucks Nestlé Professional.

Il team del nuovo punto vendita è stato formato presso la Nestlé Coffee Academy, dove ha appreso le tecniche più avanzate di estrazione e latte art, trasformando ogni bevanda in una piccola opera d’arte.