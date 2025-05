Remy Cointreau: Franck Marilly nuovo ceo

Il consiglio d'amministrazione di Rémy Cointreau, colosso francese delle bevande alcoliche, ha annunciato oggi la nomina di Franck Marilly ad amministratore delegato del gruppo: assumerà l'incarico il 25 giugno 2025, succedendo a Éric Vallat il quale inizialmente affiancherà Marilly per garantire una transizione senza intoppi, consentendogli di assumere appieno il suo nuovo ruolo.

Con una carriera di oltre 30 anni in gruppi leader nel settore dei beni di lusso e della cosmesi come Chanel, Unilever e il gruppo giapponese Shiseido, Franck Marilly, sottolinea il comunicato ufficiale, ha lavorato in ambienti ad alto rischio, affermandosi come stratega con doti di leadership basate sulla capacità di unire e trasformare. Le sue azioni hanno lasciato il segno nelle fasi cruciali dei gruppi in cui ha lavorato. Marilly porterà anche la sua solida esperienza di gestione internazionale, fondamentale per il successo collettivo del Gruppo, e la sua perfetta conoscenza dei mercati chiave, avendo vissuto in molti Paesi europei e negli Stati Uniti.

Sotto la sua guida, il gruppo perseguirà la sua strategia di valore e lo sviluppo e l'implementazione di nuove innovazioni per aumentare la desiderabilità del suo portafoglio marchi, consolidando la sua posizione nei mercati chiave e aprendo nuovi territori.

"Sono lieto di entrare a far parte del gruppo Rémy Cointreau, i cui valori sono così vicini ai miei. Originario del sud-ovest della Francia, ho un profondo attaccamento alla terra e ai valori dell'autenticità -sottolinea il futuro ceo Marilly-.

Oggi Rémy Cointreau è riconosciuta per il suo patrimonio unico e secolare e per il suo portafoglio di marchi eccezionali. Metterò a frutto la mia esperienza per portare avanti la sua strategia di valore e sostenere i team nel loro impegno per una performance sostenibile.Insieme, continueremo ad accelerare lo sviluppo del Gruppo, sfruttando in particolare l'eccellenza delle sue competenze e la sua capacità di innovazione, rispondendo alle aspettative di un settore in costante evoluzione".

Marilly, 59 anni, si è laureato alla EDC Paris Business School. È anche direttore della Fédération des Entreprises de la Beauté dal 2011 e direttore del Comité d'Echange Franco-Japonais dal 2018. Prima di approdare in Remy Cointreau ha Emea e della divisione profumi globale presso il Gruppo Shiseido, in cui è entrato nel 2018 e dove ha svolto un ruolo decisivo nell'ascesa dei suoi marchi. Prima di entrare nel gruppo giapponese, ha trascorso 17 anni in Chanel, dove è stato in particolare amministratore delegato della zona Emea per la divisione profumi e bellezza, ma ha anche ricoperto ruoli di amministratore delegato di varie filiali all'estero. Prima di entrare in Chanel, Marilly è stato, tra l'altro, presidente della divisione profumi di Unilever in Francia, dove ha ricoperto anche incarichi di direzione generale in varie filiali all'estero.

Marie-Amélie de Leusse, presidente del consiglio di amministrazione, ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Franck Marilly. La sua perfetta conoscenza degli ambienti internazionali, il suo curriculum di successi e la sua leadership stimolante saranno i principali punti di forza che gli permetteranno di affrontare le sfide future".

Marilly -aggiunge la presidente- è rinomato per la sua gestione e cultura aziendale incentrata sulle persone e si impegnerà a sviluppare la diversità e il potenziale dei nostri dipendenti, guidandoli verso una performance collettiva. Siamo convinti che porterà una nuova dinamica al Gruppo e sarà in grado di affrontare con fiducia le nuove sfide della crescita, in un contesto macroeconomico e geopolitico complesso.Desideriamo inoltre ringraziare Éric Vallat per l'impegno profuso in questa transizione per garantire la continuità e il successo delle nostre organizzazioni".