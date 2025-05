Coop. "Foresta Blu": posidonia cresce del 76% in un anno

300 metri quadri di Posidonia riforestati tra Bergeggi e l’isola d’Elba, un campo boe in via di allestimento e 5 praterie monitorate, tre delle quali in Adriatico nelle acque pugliesi di fronte a Monopoli, Torre Guaceto e Savelletri. Partita dall’Isola di Bergeggi, Area Marina Protetta in provincia di Savona a maggio 2024, “Foresta Blu” è la campagna di Coop per la tutela dei mari. Dopo le tappe liguri e pugliesi, ora il percorso si conclude sulle coste dell’Isola d’Elba per gli ultimi 100 metri quadrati di riforestazione e l’installazione di un campo boe per proteggere le nuove piante, oltre che per la rendicontazione dei primi risultati dei monitoraggi eseguiti sui posidonieti in Liguria e in Adriatico.

Un attento studio per la selezione dell’area più idonea ha reso possibile in questi giorni l’ulteriore riforestazione di Posidonia oceanica di fronte all’Isola dei Topi, a poca distanza da Cavo. L’isolotto, infatti, ospita già dal 2019 un importante sito di riforestazione che, grazie al progetto Foresta Blu, è stato ora ampliato con la piantumazione di ulteriori 2000 piante posizionate su una superficie di circa 100 mq di fondo marino. Un passaggio conclusivo per Foresta Blu all’Isola d’Elba realizzato anche grazie alla collaborazione con le istituzioni locali presenti con Mirco Mancusi e Costanza Cignoni, rispettivamente Assessore al Demanio Marittimo e Assessore all’Ambiente del Comune di Rio. Assieme a Unicoop Tirreno, la cooperativa di consumatori presente sul territorio, con la Presidente Simonetta Radi.

A supportare inoltre l’attività di Coop, oltre al partner scientifico LifeGate, che promuove la Water Defenders Alliance, l’alleanza tra imprese creata per generare un impatto concreto nella difesa delle acque, di cui Coop fa parte, che a questa tappa partecipa con il suo Direttore Scientifico Simone Molteni, Stefano Acunto, Direttore della Issd (International School for Scientific Diving - Ets), l’artefice delle operazioni di piantumazione assieme all’Università di Genova rappresentata da Monica Montefalcone, Professoressa Associata di Ecologia. A tutela delle azioni di riforestazione, sopra il nuovo impianto sta per essere realizzato anche un campo boe per l’ormeggio di imbarcazioni diving e diportistiche, che permetta loro di fruire dell’area senza però minacciare con le loro ancore la vita della Posidonia sul fondale.

“Oggi viviamo tempi complessi in cui a volte quando si parla di sostenibilità, si ha la sensazione che tutto sia stato già fatto e già detto. È in questi momenti che la natura di un’impresa fa la differenza. Nel Dna della cooperazione di consumatori c’è da sempre l’attenzione per l’ambiente legata all’impegno verso le nuove generazioni per garantire loro un futuro migliore. Per questo anche oggi parliamo di tutela dei mari e dei loro ecosistemi, in tempi in cui l’attenzione sembra guardare altrove", osserva Maura Latini, presidente di Coop Italia. "Il progetto Foresta Blu che giunge a compimento oggi, dimostra che le nostre scelte sono state premianti e che sono lungimiranti. L’innovazione scientifica legata all’attenzione per l’ambiente ci permette oggi di investire su una promessa di un ambiente più sano domani. Sappiamo che nessuna nostra azione può considerarsi conclusiva e risolutiva, ma come Coop scegliamo quotidianamente di dare il nostro contributo al futuro. Speriamo che anche gli altri lo facciano e in un’ottica di un reale aiuto concreto, piuttosto che in quella di un semplice slogan pubblicitario”.