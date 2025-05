Brasile. Inflazione alimentare: si punta a riduzione dazi all'import

Il ministro brasiliano dell'Agricoltura e dell'Allevamento Carlos Fávaro ha partecipato a un'audizione presso la Commissione Agricoltura, Allevamento, Approvvigionamento e Sviluppo Rurale (Capadr) della Camera dei Deputati per discutere le azioni del Governo Federale volte a ridurre i prezzi dei prodotti alimentari e a fronteggiare il debito dei produttori rurali colpiti dagli eventi climatici.

In tale occasione, il ministro Fávaro ha sottolineato la crescita dell'ultimo raccolto brasiliano: "Stiamo parlando di un raccolto brasiliano eccezionale, il più grande di tutti i tempi, con oltre 330 milioni di tonnellate di cereali. Ma non è tutto. Il raccolto brasiliano supera 1 miliardo e 100 milioni di tonnellate. Questa è la grandezza dell'agricoltura brasiliana", ha affermato.

Sono state presentate le misure adottate dal Governo Federale per controllare l'inflazione alimentare, come la riduzione temporanea dei dazi all'importazione, che ha contribuito al calo dei prezzi al consumo. Gli effetti diretti includono riduzioni del 13% del prezzo delle sardine, del 34% dell'olio d'oliva, del 23% del caffè e del 14% dei biscotti, tra gli altri prodotti.

"Dobbiamo lavorare con calma e responsabilità, garantendo il controllo dell'inflazione, ma in nessun caso con alcun tipo di interventismo. Con misure strutturali e incoraggiando l'agricoltura, possiamo garantire che il cibo arrivi alla popolazione brasiliana a un prezzo accessibile, ed è così che agiremo sempre", ha sottolineato Fávaro. Durante l'audizione, una delle principali richieste avanzate dai parlamentari è stata la creazione di un gruppo di lavoro per trovare soluzioni ai debiti di agricoltori e allevatori colpiti dagli eventi climatici, in particolare negli stati di Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Il ministro ha confermato che questo sarà il focus del Gruppo di Lavoro sull'Agricoltura, che sarà formalmente istituito: "La questione più delicata al momento è il debito dei produttori. Istituiremo un gruppo di lavoro per discutere soluzioni non solo per rinegoziare i debiti, ma anche per strutturare linee di credito che garantiscano la capacità di investimento. Dobbiamo pensare ad alternative come l'irrigazione, la costruzione di dighe e altre soluzioni che aumentino la resilienza della produzione. Il primo passo sarà l'estensione del debito tramite il Consiglio Monetario Nazionale (Cmn). Da lì, procederemo nella costruzione di misure strutturali, sempre con il dialogo e l'impegno verso i produttori rurali brasiliani", ha affermato.

Un altro punto sollevato durante l'audizione pubblica è stato il Piano del Raccolto. Quello attuale è stato il Piano più ampio della storia con la maggiore disponibilità di risorse.

"Il Piano Safra è la politica pubblica più longeva nella storia della Repubblica, che prevede la perequazione dei tassi di interesse e la ricerca di un credito più competitivo per i produttori. Ma, di fatto, e qui è fondamentale procedere nella creazione di alternative affinché l'assicurazione sia attraente per tutti i produttori. Stiamo procedendo nella ricerca per creare piani più solidi ed efficienti che garantiscano la competitività dei produttori", ha aggiunto il ministro.